Eu citesc. Tu citești. El/Ea scrie. Noi, Cărturești, susținem scriitorii români

Cărturești invită cititorii să facă cunoștință cu scriitorii români. Să-i vadă, să-i cunoască, să-i recunoască și, desigur, să-i citească. Octombrie devine „Luna scriitorilor români la Cărturești”, un demers care adună laolaltă proiecte și acțiuni de încurajare a lecturii și de promovare a scriitorilor români.

Scriitorii români în viață sunt puțin cunoscuți în rândul publicului larg. Puțini cititori pot numi spontan scriitori români contemporani sau cărți scrise de aceștia. Asta deși literatura română are voci valoroase care merită să fie vizibile și să intre în contact direct cu publicul.

Astfel, Cărturești dedică luna octombrie autorilor români contemporani și aduce literatura română în prim-plan printr-o serie de programe și activități la nivel național: spații de expunere dedicate scriitorilor români în librării, spații de afișare în centrele comerciale, vitrine dedicate, evenimente în cadrul SHORT – festivalul de proză scurtă (programul evenimentelor va fi anunțat în curând pe blogul Cărturești) și continuarea Burselor și rezidențelor de creație literară Cărturești.

Încă de la 1 octombrie, în librării se desfășoară campania #CititoriPentruScriitori, în cadrul căreia 10% din vânzările cărților scriitorilor români vor fi direcționate către Bursele și rezidențele Cărturești, ajunse la ediția 6. De la debutul proiectului, din 2020 și până acum, 27 de scriitoare și scriitori au beneficiat de câte o bursă și o rezidență de creație și 12 volume au fost deja publicate.

„Unim aceste inițiative sub umbrela unei campanii ample – Luna scriitorilor români la Cărturești-, un proiect cultural prin care ne propunem să aducem literatura română contemporană mai aproape de publicul larg. În urma sprijinirii autorilor români prin acordarea de burse și organizarea festivalului de proză scurtă SHORT, unde ne vom întâlni cu 40 de scriitori, ne dorim ca literatura contemporană să fie în bibliotecile din casele cât mai multor cititori din toată țara.”, transmite Ana Niculescu, Manager Comunicare și Relații Publice Cărturești.

Despre Cărturești

Cărturești este prima librărie concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, cu 60 de librării în România și în Republica Moldova, Cărturești susține dezvoltarea întregului ecosistem cultural și educațional.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura românească pentru copiii prin „Premiile Cărturino”, promovează literatura pentru adolescenți prin „FestivalYA”, oferă „Burse de creație literară” scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul „CărturEști Donator de povești” prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.

Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel – inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona – distinsă cu premiul „Libraria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.