VIDEO Cum arată Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial de fotbal din 2026 realizată de Adidas

Cum arată Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial de fotbal din 2026 realizată de Adidas

FIFA a prezentat mingea oficială cu care se va juca la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Noul produs al celor de la Adidas se numește Trionda.

Mingea a putut fi văzută pentru prima dată după un eveniment FIFA care a avut loc la New York în cursul zilei de joi.

Trionda este ultimul produs al Adidas pentru Cupa Mondială de fotbal. Reamintim că producătorul german este furnizorul oficial al mingilor începând cu CM din 1970.

Conform datelor prezentate la conferința de la New York, Trionda prezintă o ușoară îmbunătățire a aderenței, un cip integrat și detalii care celebrează cele trei țări care vor găzdui turneul final de anul viitor.

Vorbim despre prima Cupă Mondială găzduită de trei țări, iar Adidas a respectat acest detaliu important: designul mingii arborează culorile roșu, albastru și verde.

Sunt prezente pe Trionda și simbolurile fiecărei țări gazdă: frunzele de arțar ale Canadei, vulturul Mexicului și stelele Statelor Unite, cu un triunghi reprezentând unitatea celor trei țări pentru găzduirea turneului final mondial.

De asemenea, FIFA a mai precizat că balonul are cusături adânci pentru a oferi stabilitate în aer și pictograme în relief care îmbunătățesc aderența atunci când sunt condiții de umiditate.

Un cip cu senzor de mișcare va transmite informații în timp real către camera VAR.

Campionatul Mondial de Fotbal va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie în SUA, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți a grupelor turneului final va avea loc la Washington, în data de 5 decembrie 2025.

