Blocajul bugetar din SUA ameninţă programul de ajutor alimentar pentru milioane de familii americane cu venituri mici

Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat joi în a doua zi fără semne de rezolvare rapidă în Congres, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Programul Special de Suplimentare Nutriţională pentru Femei, Sugari şi Copii (WIC), în valoare de 7,6 miliarde de dolari anual, depinde de reînnoirea autorizaţiei de către Congres, spre deosebire de alte programe federale precum Social Security sau Medicare.

Departamentul pentru Agricultură a anunţat că va menţine serviciile atât timp cât fondurile permit, dar acestea sunt aproape epuizate la final de exerciţiu fiscal.

”O blocare financiară federală prelungită, mai mult de o săptămână, va pune în pericol bebeluşi şi copii mici”, a avertizat Georgia Machell, preşedinta Asociaţiei Naţionale WIC.

Guvernatorii statelor încearcă să liniştească populaţia. Montana a promis finanţare pentru cel puţin o lună, iar Connecticut a anunţat că va continua temporar serviciile pentru mamele şi copiii eligibili.

Totuşi, incertitudinea persistă, iar USDA ar putea fi forţat să recurgă la fonduri necheltuite din anul anterior sau să ramburseze fonduri statelor care finanţează temporar programul din resurse proprii.

Administraţia Trump acuză democraţii pentru blocaj, afirmând că acesta ”loveşte puternic America rurală” şi pune WIC în pericol. Democraţii resping acuzaţiile, amintind că administraţia ceruse anterior tăieri de 300 milioane de dolari pentru program în proiectul de buget pe 2026.

Potrivit estimărilor USDA, fondurile WIC ar putea fi insuficiente până la 15 octombrie, cu variaţii în funcţie de fiecare stat.

”Suntem într-un teritoriu necunoscut”, a spus Katie Bergh, expert în nutriţie la Center on Budget and Policy Priorities.