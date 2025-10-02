G4Media.ro
Administraţia Trump taie finanţarea federală promisă pentru mai multe proiecte în New York şi California

alegeri prezidentiale sua 2024, americane, statele unite, congres american, capitoliu, washington, steag, drapel
Administraţia Trump taie finanţarea federală promisă pentru mai multe proiecte în New York şi California / Anunţul pare să fie o nouă încercare de a pune presiune pe democraţi, în contextul în care Statele Unite se confruntă de două zile cu o paralizie bugetară

Administraţia Trump, aflată în plină paralizie bugetară, va tăia finanţarea federală în valoare de câteva miliarde de dolari promisă pentru proiecte de transport public în oraşul New York şi proiecte de energie verde în California, au anunţat joi surse oficiale, relatează agenția de știri AFP.

Anunţul pare a fi o nouă încercare de a pune presiune pe democraţi, în momentul în care Statele Unite se confruntă de două zile cu o paralizie bugetară (shutdown), care a condus la suspendarea a numeroase servicii de stat, transmite Agerpres.

New York urma să primească fonduri federale de 18 miliarde de dolari pentru un proiect de extindere a unei linii de metrou şi pentru construirea unui nou tunel feroviar sub Hudson pentru trenurile de navetişti.

Aceste programe, elaborate de ani de zile, îşi propun să reducă aglomeraţia urbană şi să îmbunătăţească transportul pentru milioane de persoane din oraşul New York şi suburbiile sale.

Departamentul Transporturilor din SUA (DOT) a publicat un comunicat în care face legătura între tăierea finanţării federale pentru New York de shutdown-ul „orchestrat de Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries”, liderii minorităţii democrate din Senat şi Camera Reprezentanţilor.

„Fără un buget, DOT a fost forţat să concedieze personalul” însărcinat cu revizuirea celor două proiecte ale oraşului New York, a explicat secretarul transporturilor, Sean Duffy, un apropiat al preşedintelui Donald Trump.

El a denunţat apoi „decizia imprudentă a democraţilor radicali de a ţine ostatic guvernul federal pentru a oferi beneficii imigranţilor ilegali”.

În California, un alt bastion al opoziţiei democrate, guvernul lui Donald Trump a anunţat tăierea unei finanţări federale de 1,2 miliarde de dolari pentru un proiect de reţea de producţie de hidrogen verde.

„În America lui Trump, politica energetică este determinată de cel care oferă cel mai mult, fără a ţine cont de economie şi de bunul simţ”, a declarat guvernatorul democrat Gavin Newsom, înainte de a asigura că proiectul va merge mai departe în pofida a ceea ce „Washingtonul încearcă să ne dicteze”.

