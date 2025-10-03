Nava „Mirceşti” a intrat în reparaţii în şantierul din Galaţi / Este primul vas care a reluat transportul pe Dunăre între Grindu și Galați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nava „Mirceşti”, primul vas care a reluat transportul de călători pe Dunăre între satul tulcean Grindu şi oraşul Galaţi după accidentul navei „Mogoşoaia”, a intrat în reparaţii la o societate de profil din Galaţi, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul executiv al firmei Navrom Delta SA, Nicolae Chichi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nava „Mirceşti”, construită la şantierul naval Giurgiu în anul 1974, a fost restaurant pe faleza oraşului Galaţi în perioada 1991-1994, iar după renovare a revenit în activitatea de transport călători pe relaţia Galaţi-Grindu şi Galaţi-Tulcea în perioada 1996-1999, la finalul căreia a fost preluată de societatea Navrom Delta SA care asigură, din anul 1999, transportul regulat de călători şi mărfuri între Tulcea şi localităţile din Deltă.

„Am intrat în reparaţii cu nava Mirceşti. Este reparaţia obligatorie conform cerinţelor europene. Sperăm ca anul viitor, în februarie, să putem opera din nou cu ea. Va fi doar o verificare pe doc”, a menţionat Nicolae Chichi.

Procesul de modernizare a flotei singurei societăţi subvenţionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a asigura curse regulate între Tulcea şi localităţile din rezervaţie este unul continuu, în urmă cu aproape o lună fiind redată în folosinţă nava „Maramureş”, care a fost modernizată.

„Avem aer condiţionat şi căldură în saloanele pentru pasageri, avem spaţiu în aer liber pentru călători în timpul verii. Pasagerii au fost surprinşi de noile condiţii. Lumea apreciază confortul şi curăţenia, mai ales, şi este dispusă să păstreze curăţenia”, a afirmat comandantul navei „Maramureş”, Mateo Şavlovschi.

Reparaţia capitală a navei „Maramureş” a durat aproape trei ani şi a fost făcută în Portul Tulcea, în zona cunoscută de localnici sub numele „Siaj”.

Cu o flotă de nouă nave, societatea Navrom Delta SA se laudă cu faptul că pe tot cursul Dunării, din Germania şi până la vărsarea în Marea Neagră, nu există niciun armator care să deţină un parc mai mare de nave, cu o structură a capacităţilor de transport cuprinsă între 20 şi 300 locuri şi cu spaţii special amenajate pentru transport mărfuri între 10 şi 30 tone.

Din 1999 până în prezent, societatea a transportat peste 3,1 milioane de călători şi peste 65.000 de tone de mărfuri de strictă necesitate.