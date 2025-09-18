Premierul Bolojan merge luni la Bruxelles pentru întâlniri cu comisari europeni / Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu apare în program o întâlnire cu Ursula von der Leyen

Premierul Ilie Bolojan va efectua, luni, o scurtă vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pe economie și pe apărare. Șeful Guvernului nu are în program și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, într-un briefing de presă.

Dogioiu a precizat că premierul va avea, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, o întâlnire și prânz de lucru cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius și o întâlnire de lucru cu comisarul european pentru drepturi sociale, Roxana Mînzatu.

„Nu apare în program întâlnire cu Ursula von der Leyen. Nu am informații (dacă Guvernul a cerut întâlnire, n.red.”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, răspunzând unei întrebări în acest sens.

Întrebată de ce premierul nu va avea la Bruxelles o întâlnire cu Ursula von der Leyen, care nu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan nici când a fost la București, Ioana Dogioiu a declarat: „Nu există motive de căutat chestiuni absconse. E o întâlnire punctuală dedicată unor chestiuni punctuale de rezolvat. E și foarte rapidă. Nu am informații legate de faptul că s-ar fi dorit, nu s-ar fi dorit, s-a negociat, nu s-a negociat”.

Premierul va merge la Bruxelles însoțit doar de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, a precizat Dogioiu.

Ulterior briefingului de presă, Ioana Dogioiu a precizat că președinta Comisiei Europene nu se află luni la Bruxelles.

Context: Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, la Antena 3, că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu responsabilii europeni pe tema creditelor angajate de România și a deficitului bugetar.

„Gândiți-vă că, atunci când îți asumi o răspundere, nu te duci la negocieri doar ca persoană fizică, ci te duci să reprezinți țara ta. Și de modul în care tu îți onorezi angajamentele se formează o percepție asupra țării tale și eu, cât timp voi fi pe această funcție, nu îmi pot permite, la modul cinstit, să mă duc cu lucruri care nu sunt reale, să mă duc cu lucruri pe care nu le pot respecta. E mai bine să spui «asta nu merge» și uite în ce condiții se face, decât să faci angajamente pe care nu le poți respecta”, a precizat Ilie Bolojan, întrebat dacă i se pare normal ca România să continue „să mintă un partener strategic, respectiv Comisia Europeană, așa cum a făcut-o, de-a lungul timpului, în ceea ce privește măsurile economice din țara noastră”, în contextul în care el a menționat UE ca fiind un partener strategic din punct de vedere economic, a relatat Agerpres.

Șeful Executivului a anunțat că luni va fi prezent la Bruxelles, la întâlniri cu comisarii europeni.

„În așa fel încât să clarificăm aspectele care țin de creditele noastre, să clarificăm aspectele care țin de deficit, pentru a proiecta, într-adevăr, o imagine așa cum îmi doresc să fie pentru țara noastră, o imagine de seriozitate, o imagine de încredere. Și, la ceea ce ne angajăm, într-adevăr, să respectăm lucrurile, nu pentru partenerii noștri, ci, în primul rând, pentru cetățenii români”, a arătat Bolojan.