Victoria Stoiciu, senatoare PSD: Extremiștii din România atacă forțele pro-europene din Republica Moldova și servesc agenda Kremlinului

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu acuză, într-o postare pe Facebook, partidele și vocile extremiste din România că atacă forțele pro-europene de la Chișinău și promovează, direct sau indirect, agenda Kremlinului, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie.

„Pentru extremiștii noștri din România, știrile despre dezinformarea și tentativele de destabilizare a Republicii Moldova sunt ‘nutreț pentru cretini’”, a scris pe Facebook senatoarea PSD Victoria Stoiciu. Ea afirmă că aceste grupări „critică sprijinul energetic, ajutoarele financiare și solidaritatea românească” și că, în același timp, „demonizează partidele pro-europene de la Chișinău și susțin formațiuni pro-ruse dincolo de Prut”.

Potrivit senatoarei, legătura dintre aceste partide și Kremlin „nu este o întâmplare”, iar situația relevă „loialitățile și patriotismele de mucava” ale celor care se revendică drept unioniști.

Stoiciu face referire și la o investigație BBC și la relatări din presa de la Chișinău privind o rețea coordonată prin ONG-ul Evrazia, conectată la oligarhul fugar Ilan Șor și dirijată de la Kremlin. Rețeaua ar fi implicată în încercări de influențare a procesului electoral prin recrutarea de tineri și finanțări obscure.

Context

Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare considerate cruciale pentru orientarea geopolitică a țării. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și susținut de președinta Maia Sandu, încearcă să-și păstreze majoritatea parlamentară. Principalii rivali sunt partide pro-ruse, inclusiv formațiuni asociate cu Ilan Șor și Partidul Socialiștilor.

Sondajele arată o competiție strânsă, cu PAS în continuare favorit, dar cu formațiunile pro-ruse mobilizând resurse semnificative și beneficiind de sprijin indirect din partea rețelelor de dezinformare.

„Fără o majoritate pro-europeană rezultată în urma acestor alegeri, direcția democratică a țării riscă să fie compromisă”, a avertizat senatoarea PSD.

Date esențiale despre alegerile parlamentare din Republica Moldova (28 septembrie 2024):