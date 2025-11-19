G4Media.ro
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi,…

alegeri prezidențiale, sectie de votare, voturi
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că miercuri, 19 noiembrie 2025, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, transmite News.ro.

Rezultatele tragerii la sorţi sunt consemnate în procese-verbale care pot fi consultate pe site-ul AEP.

Potrivit legislaţiei electorale în vigoare, în cazul alegerilor locale parţiale preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se face cel mai târziu cu cinci zile înainte de data votării, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă.

Corpul experţilor electorali este “evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă”, conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

