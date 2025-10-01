G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Învățător, despre efectele Legii Bolojan: Au nenorocit școlile mici de la țară. Le pleacă elevii, s-au comasat clase, acolo este rău

Un învățător, sub protecția anonimatului, a vorbit, pentru Edupedu.ro, despre efectele Legii Bolojan asupra școlilor. „Au nenorocit școlile mici de la țară. Le pleacă elevii, s-au comasat clase, acolo este rău”, a precizat învățătorul.

„Problema era cu numărul de elevi în plus. Au nenorocit școlile mici de la țară. Le pleacă elevii, s-au comasat clase, acolo este rău. (…) Copiii merg la alte școli unde sunt mai mulți elevi, unde au transport școlar. Părinții caută soluțiile cele mai simple pentru ei”, a spus învățătorul.

Nemulțumirile din educație au escaladat odată cu intrarea în vigoare a Legii 141/2025, care aduce modificări majore în organizarea școlilor. Măsurile prevăzute – printre care creșterea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a sute de unități de învățământ, majorarea numărului de elevi la clasă și reducerea plății cu ora – au fost criticate de sindicate, care le consideră abuzive și dăunătoare calității educației.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri la RFI că au fost utile comasările de școli, din anul școlar 2025-2026. „Un titular sau un suplinitor nu mai trebuie să aibă două sau trei contracte cu trei unități cu personalitate juridică, are un singur contract”, a spus acesta.

