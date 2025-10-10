Cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade în Filipine / A fost emisă o avertizare de tsunami, cu recomandare de evacuare imediată pentru zonele de coastă din patru provincii

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Filipine asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter a avut loc vineri, la ora 9:43 (ora locală), în provincia Davao Oriental, transmite Agerpres.

În context, a fost emisă o avertizare de tsunami, cu recomandare de evacuare imediată, pentru zonele de coastă ale următoarelor provincii – Insulele Dinagat, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur, Davao Oriental.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasările în zonele de risc şi să urmărească cu atenţie mesajele transmise de autorităţile locale.

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet:

-https://tsunami.phivolcs.dost.gov.ph/Tsunami_Information/2025_Tsunami_Information/Oct/10/20251010_0143z_Advisory3_1.htm

-https://manila.mae.ro/

-www.mae.ro.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupţii vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundaţii, care pot crea serioase riscuri de călătorie.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Filipine: +639178170939.