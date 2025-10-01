Armata israeliană anunţă închiderea ultimei căi care leagă sudul şi nordul Fâşiei Gaza
Armata israeliană anunţă miercuri că blochează strada al-Rachid – ultima cale de acces în nordul Fâşiei Gaza dinspre sudul enclavei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Locuitori din (Fâşia) gaza, strada al-Rachid va fi închisă circulaţiei din zona de sud a Fâşiei (miercuri), începând de la ora (locală) 12.00 (şi ora României)”, a anunţat într-un comunicat difuzat pe reţele de socializare, în arabă, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.
Armata face acest anunţ în urma unei intensificări a ofensivei pe care o desfăşoară în Fâşia Gaza.
”Trecerea către sud va fi autorizată doar celor care nu au putut evacua încă oraşul Gaza. În acest stadiu, armata israeliană permite trecerea către sud în mod liber şi fără control”, se arată în comunicat.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora
Secretarul american al Apărării îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.