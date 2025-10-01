G4Media.ro
Armata israeliană anunţă închiderea ultimei căi care leagă sudul şi nordul Fâşiei…

Sursa foto: Jalaa MAREY / AFP

Armata israeliană anunţă închiderea ultimei căi care leagă sudul şi nordul Fâşiei Gaza

Articole1 Oct 0 comentarii

Armata israeliană anunţă miercuri că blochează strada al-Rachid – ultima cale de acces în nordul Fâşiei Gaza dinspre sudul enclavei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

- articolul continuă mai jos -

”Locuitori din (Fâşia) gaza, strada al-Rachid va fi închisă circulaţiei din zona de sud a Fâşiei (miercuri), începând de la ora (locală) 12.00 (şi ora României)”, a anunţat într-un comunicat difuzat pe reţele de socializare, în arabă, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

Armata face acest anunţ în urma unei intensificări a ofensivei pe care o desfăşoară în Fâşia Gaza.

”Trecerea către sud va fi autorizată doar celor care nu au putut evacua încă oraşul Gaza. În acest stadiu, armata israeliană permite trecerea către sud în mod liber şi fără control”, se arată în comunicat.

