Rusia a vrut să blocheze curentul electric în Ucraina, acum vizează sistemul de încălzire

Analiză New York Times via Rador: Atacurile Moscovei asupra instalațiilor de gaze, principala sursă de încălzire pentru majoritatea gospodăriilor ucrainene, ar putea arunca în frig milioane de oameni.

Trei ierni de atacuri rusești asupra rețelelor electrice ale Ucrainei i-au învățat pe Oleksandra Kovalenko și pe membrii familiei sale cum să trăiască pe întuneric. Când lumina se stinge, ei trec pe baterii, iar copiii își fac lecțiile la veioză. Dacă întunericul se prelungește, se duc la un mall să-și reîncarce aparatele.

„Mai mult sau mai puțin, toată lumea s-a adaptat”, afirmă dna Kovalenko, în vârstă de 37 de ani.

Ea spune că ceea ce a făcut ca iernile pe vreme de război să fie mai suportabile a fost fluxul constant al căldurii, care făcea aragazele să funcționeze și radiatoarele să-i încălzească apartamentul de trei camere din nordul Kievului, unde locuiește cu mama, cu soțul și cu cei doi copii.

Dar cum cea de-a patra iarnă se apropie, Rusia și-a diversificat atacurile, trecând de la cele asupra rețelelor electrice la cele asupra infrastructurii gazelor, asupra depozitelor, asupra conductelor și asupra altor componente de primă importanță. Familia Korolenko se întreabă dacă nu cumva e pe cale să își piardă și o sursă de supraviețuire care i-a făcut să răzbată prin cele mai friguroase luni din timpul războiului.

„Putem să trăim oarecum fără electricitate, dar să trăim fără gaze… mi-e groază și să mă gândesc la așa ceva”, afirmă dna Kovalenko. „Nici nu vreau”.

Este un scenariu de coșmar despre care oficialii afirmă că ar fi cel mai recent obiectiv prin care Rusia încearcă să înfrângă rezistența Ucrainei după ani întregi de atacuri nimicitoare asupra zonelor locuite și după atacuri neîncetate asupra centralelor electrice – atacuri care au lăsat milioane de oameni pe întuneric și au forțat întreprinderile să-și reducă producția.

În ultimele săptămâni, oficialii au avertizat că s-ar putea ca Ucraina să se îndrepte spre cea mai grea iarnă de după totala invazie, lansată în 2022. Gazele sunt sursa de încălzire și în materie de gătit pentru 80% din gospodăriile din Ucraina, după cum afirmă Serghii Korețki, directorul executiv al firmei Naftogaz – o companie-gigant de stat. Majoritatea apartamentelor de bloc se bazează pe sisteme de încălzire centrală pe gaze.

În primii trei ani de război, Moscova a evitat în general să lovească rețeaua de gaze a Ucrainei, întrucât ea era folosită și la transportul gazelor rusești spre Europa. Dar, începând din 1 ianuarie, gazele rusești nu au mai trecut prin Ucraina, întrucât Kievul și-a încetat acordul de tranzit.

La puțin timp după aceea, Rusia și-a orientat atacurile asupra instalațiilor de gaze. În februarie și martie, dronele și rachetele au distrus 40% din capacitatea producției de gaze din Ucraina, după cum a declarat într-un interviu Korețki.

Cum atacurile surveneau spre sfârșitul lunilor în care ucrainenii apelau tot mai mult la încălzire – de obicei, între sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii aprilie, impactul imediat a fost limitat, afirmă Korețki. Neftogaz și-a petrecut vara reparându-și infrastructura, astfel încât până în septembrie capacitatea de producție fusese în general refăcută.

Dar în octombrie, Rusia și-a reluat atacurile cu și mai mare intensitate. Luna trecută, instalațiile Naftogaz au fost atacate de șapte ori, distrugând 60% din capacitatea de producție, potrivit declarațiilor unui oficial european care a dorit să își păstreze anonimatul pentru a discuta un asemenea subiect delicat.

Unele orașe s-au confruntat cu o criză temporară de gaze, iar experții afirmă că, dacă atacurile vor continua, milioane de oameni se vor chinui să-și asigure căldura în apartamente. Orientarea spre radiatoarele electrice nu este o soluție, întrucât asta nu va face decât să afecteze și mai mult o rețea electrică și așa greu pusă la încercare. Recentele atacuri au făcut ca întreruperile de curent să dureze ore în șir.

În prezent, există tot mai multe temeri legate de faptul că, acolo unde Rusia nu a reușit să învingă Ucraina lăsând-o pe în întuneric, s-ar putea ca ea să reușească acum să o arunce în frig.

Korețki afirmă că Naftogaz caută să importe mai multe miliarde de metri cubi de gaze ca să poată să treacă iarna. Semnalând urgența, președintele Volodimir Zelenski le-a cerut liderilor europeni să asigure și să finanțeze livrări de gaze, în timp ce guvernul său explorează posibilitatea unor achiziții de gaze lichefiate americane.

Pentru Moscova, rețeaua de gaze nu este o țintă greu de atacat. Într-un interviu din cursul verii, ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko, spunea că Rusia știe foarte bine unde se află infrastructura de gaze a țării și cum a fost construită, din cauză ca ea datează din perioada sovietică.

Rusia a bombardat instalații care produc atât curent electric, cât și căldură. Cunoscute sub numele de instalații co-generatoare, unele dintre ele funcționează cu gaze.

Dar Rusia a bombardat și stațiile compresoare care pompează gaze din subteran, precum și conductele care le difuzează în toată țara, mulți temându-se că s-ar putea ca Ucraina să nu-și mai poată folosi gazele din rezerve.

Korețki le-a cerut ucrainenilor să folosească gazele mai cu măsură. „Fiecare metru cub de gaze contează”, a spus el. O bună parte din încălzirea centralizată a Ucrainei datează din epoca sovietică, iar în apartamente, asigură de obicei o temperatură de cca. 75 de grade Fahrenheit (circa 24 de grade Celsius) – temperatură neobișnuit de ridicată, potrivit standardelor europene.

Deocamdată, radiatoarele din apartamentul familiei Kovalenko zumzăie de căldură. Dna Korolenko spune că ea și soțul ei se întrebă numai cât vor mai dura gazele. Dar gândul că copiii lor ar putea degera în frig o îngrozește.

„Este într-adevăr înfricoșător”, spune ea, „pentru că îți dai seama că nu răspunzi doar pentru tine, ci pentru întreaga familie”.

Articol de Constant Méheut și Olha Konovalova / Traducere Rador: Alexandru Danga