A fost externat cel mai vârstnic pacient al Spitalului Victor Babeș din Timișoara / A fost internat chiar în ziua în care împlinea 101 ani / A avut sepsis, una dintre cele mai agresive forme de reacție a organismului la o infecție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La 101 ani, un pacient, ajuns în stare gravă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, s-a întors sănătos acasă, scrie Opinia Timișoarei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este cel mai vârstnic pacient tratat în spital în ultimii 10 ani, anunță medicii de aici.

„Domnul Mihai a ajuns la Spitalul Victor Babeș chiar în ziua în care împlinea 101 ani.

„Mă ridic eu și din asta”, a spus bătrânul înainte de a fi internat în Secția de Boli Infecțioase a spitalului.

Câteva ore mai târziu a venit și diagnosticul: sepsis, una dintre cele mai agresive forme de reacție a organismului la o infecție, o afecțiune care poate pune viață în pericol. Totul a pornit de la o infecție urinară, aparent banală, dar care, la vârstă să, a escaladat rapid.

A fost preluat de dr. Dana Mihalcea, medic primar boli infecțioase, care împreună cu echipa să a construit planul terapeutic adaptat unui organism fragil, dar cu o voință extraordinară. Au fost câteva zile tensionate, monitorizări continue, tratamente ajustate la fiecare reacție.

Evoluția pacientului a fost spectaculoasă pentru vârstă să: în doar câteva zile, parametrii biologici s-au îmbunătățit, semnele de infecție au început să dispară, iar tonusul general s-a schimbat vizibil. După o săptămână, domnul Mihai a putut fi externat”, au transmis medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara.