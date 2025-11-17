A fost externat cel mai vârstnic pacient al Spitalului Victor Babeș din Timișoara / A fost internat chiar în ziua în care împlinea 101 ani / A avut sepsis, una dintre cele mai agresive forme de reacție a organismului la o infecție
La 101 ani, un pacient, ajuns în stare gravă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, s-a întors sănătos acasă, scrie Opinia Timișoarei.
Este cel mai vârstnic pacient tratat în spital în ultimii 10 ani, anunță medicii de aici.
„Domnul Mihai a ajuns la Spitalul Victor Babeș chiar în ziua în care împlinea 101 ani.
„Mă ridic eu și din asta”, a spus bătrânul înainte de a fi internat în Secția de Boli Infecțioase a spitalului.
Câteva ore mai târziu a venit și diagnosticul: sepsis, una dintre cele mai agresive forme de reacție a organismului la o infecție, o afecțiune care poate pune viață în pericol. Totul a pornit de la o infecție urinară, aparent banală, dar care, la vârstă să, a escaladat rapid.
A fost preluat de dr. Dana Mihalcea, medic primar boli infecțioase, care împreună cu echipa să a construit planul terapeutic adaptat unui organism fragil, dar cu o voință extraordinară. Au fost câteva zile tensionate, monitorizări continue, tratamente ajustate la fiecare reacție.
Evoluția pacientului a fost spectaculoasă pentru vârstă să: în doar câteva zile, parametrii biologici s-au îmbunătățit, semnele de infecție au început să dispară, iar tonusul general s-a schimbat vizibil. După o săptămână, domnul Mihai a putut fi externat”, au transmis medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara.
