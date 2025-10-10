Washingtonul vrea să interzică survolul Rusiei de către companiile aeriene chineze / Rusia şi-a închis spaţiul aerian pentru companiile aeriene americane în mai 2022

Washingtonul vrea să interzică survolul Rusiei de către companiile aeriene chineze către şi dinspre SUA, potrivit unui document oficial al Ministerului Transporturilor american, publicat joi, transmite Agerpres.

Survolul teritoriului rus pentru a călători din China în SUA este „nedrept”, întrucât „oferă un avantaj concurenţial” companiilor chineze, afirmă documentul de cinci pagini, consultat de AFP.

„Ruta cea mai eficientă pentru a conecta anumite puncte din Statele Unite şi China implică survolarea spaţiului aerian rus”, se arată în nota Ministerului american al Transporturilor.

Această opţiune este avantajoasă, „întrucât presupune în general o durată de zbor mai scurtă, oferind astfel o opţiune mai atractivă pentru călători” şi permiţând „operatorilor să economisească combustibil şi să reducă alte cheltuieli de exploatare”.

Or, Rusia şi-a închis spaţiul aerian pentru companiile aeriene americane în mai 2022.

Înainte de aceasta, Washingtonul interzisese zborurile ruseşti deasupra SUA în martie acelaşi an, imediat după invazia Rusiei în Ucraina.

„Companiile aeriene chineze nu sunt supuse niciunei interdicţii de utilizare a spaţiului aerian rusesc, iar acest dezechilibru a devenit un factor concurenţial important în redeschiderea progresivă a pieţei transportului aerian între SUA şi China”, se menţionează în document.

Întrebat vineri despre aceasta, Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, şi-a exprimat regretul în legătură cu respectiva iniţiativă a SUA.

„Sugerăm Statelor Unite să reflecteze asupra impactului politicilor lor asupra propriilor companii, în loc să reprime în mod nejustificat alte ţări şi să lase consumatorii din întreaga lume să plătească factura”, a afirmat acesta.

Propunerea americană reprezintă o nouă etapă în războiul comercial dintre cele două mari puteri.

Beijingul a anunţat joi noi controale asupra exporturilor de tehnologii legate de pământurile rare, înăsprindu-şi reglementările în acest sector aflat în centrul tensiunilor cu Washingtonul, dar şi cu Bruxellesul.

China a anunţat vineri că va impune taxe „speciale” navelor americane în porturile sale, ca represalii pentru măsuri similare anunţate în aprilie de SUA.