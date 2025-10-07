G4Media.ro
Dacia Spring la preț de scuter, în Italia: 3.900 de euro /…

Dacia Spring 2024
Sursa foto: Economedia

Dacia Spring la preț de scuter, în Italia: 3.900 de euro / Mașina costă 17.900 de euro, dar 11.000 de euro este valoarea EcoBonus, o subvenție de la stat / Plus alți 3.000 de euro, o promoție Dacia

Dacia este una dintre cele mai căutate mărci din lume, iar acum în Italia se poate obține modelul electric Spring la un preț de sub 4.000 de euro, anunță presa italiană.

Citycarul Spring este unul dintre cele mai populare modele din peninsulă, nu în ultimul rând pentru că acum poate fi cumpărat la un preț de vânzare foarte mic. EcoBonusul guvernamental este cu siguranță cel așteptat de mult timp și aduce un avantaj pentru client de 11 mii de euro.

Prețul de pornire al Spring ar fi 17.900 de euro, dar cei cu un venit mediu vor putea beneficia de 11.000 de euro de EcoBonus, care, totuși, trebuie adăugați la alți 3.000 de euro oferiți de Dacia. Totalul este, prin urmare, de numai 3.900 de euro.

Mașina are 370 cm lungime, 158 cm lățime și 152 cm înălțime.

Acesta este un model omologat pentru patru persoane, iar motorul are capacitatea de a furniza un maxim de 45 de cai putere. Prin urmare, viteza maximă de vârf este de aproximativ 125 km/h, în timp ce autonomia este de 225 km cu o singură încărcare.

 

