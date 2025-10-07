Un urs din Italia se află la al doilea accident rutier / În 2017 a fost călcată de o motocicletă, iar acum a fost lovit de o mașină / Animalul, o ursoaică de 17 ani, e monitorizată cu un colar cu GPS

Ursoiaica F3, care trăiește în pădurile din nordul Italiei, a fost eliberată din nou în natură, după ce și-a revenit în urma unui accident rutier. Ester al doilea, din viața ei, după ce a mai fost rănită în 8 ani.

Ursoaica a fost rănită acum la 23 august în apropiere de Borzago, în comuna Spiazzo din nordul Italiei. După incident, femela a fost grav rănită și s-a refugiat într-un lan de porumb din apropiere, iar de acolo nu s-a mai mișcat. Din acest motiv, pădurarii, cu sprijinul pompierilor, au intervenit pentru transferarea ei la centrul pentru animale sălbatice Casteller pentru îngrijiri medicale, scrie Corriere della Sera.

După o perioadă de observare de către veterinar, evitând contactul direct cu pădurarii pentru a-i păstra sălbăticia naturală, ursul și-a revenit. Înainte de a fi eliberat, animalul a fost dotat cu un ”radiocolar” pentru a permite monitorizarea și urmărirea procesului de reintroducere a acestuia în sălbăticie. În conformitate cu procedurile, operațiunea a avut loc pe același teritoriu în care a avut loc recuperarea.

La 17 ani și jumătate, F3 este unul dintre cei mai bătrâni urși din Trentino.

Născută în 2008, ea este fiica legendarei Daniza, unul dintre primii urși sloveni eliberați în Trentino în cadrul proiectului Life Ursus.

Daniza, protagonista mai multor comportamente problematice (inclusiv un atac asupra unui culegător de ciuperci), a murit din cauza unei doze excesive de narcotic în timpul tentativei de capturare.

Interesant este că aceasta nu este prima dată când ursul F3 a fost investit. În iulie 2017, femela a fost călcată de o motocicletă în timp ce traversa drumul provincial 37, în apropierea satului Darè.

În acel caz, F3, care se afla în compania celor doi pui ai săi, nu a suferit consecințe deosebite și a reușit să scape în mod independent.

Aceste două investiții, care au avut loc la doar câțiva kilometri distanță, sunt singurele două episoade notabile din viața acestui animal, care, se pare, a fost întotdeauna timid față de oameni.

