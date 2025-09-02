Bulgaria va deveni un furnizor esenţial al NATO prin noul său parteneriat cu Rheinmetall, afirmă ministrul apărării

Bulgaria este hotărâtă să-şi consolideze industria de apărare şi se integreze mai mult în capacităţile de apărare ale NATO şi ale Uniunii Europene printr-un nou parteneriat între Vazovski Masinostroitelni Zavodi (VMZ-Sopot) şi concernul german Rheinmetall, a afirmat luni ministrul apărării bulgar, Atanas Zaprianov, potrivit agenției de știri Novinite, citate de Agerpres.

Demnitarul bulgar a anunţat că va fi creată o nouă companie, în care Rheinmetall va deţine 51% din acţiune şi VMZ-Sopot restul de 49%.

Ministrul Zaprianov a subliniat că acest proiect va permite Bulgariei să-şi modernizeze producţia de apărare. În prezent, VMZ-Sopot produce obuze de artilerie de calibru 122 mm şi 152 mm, dar noua companie va realiza obuze de calibru 155 mm, permiţând forţelor armate bulgare să se doteze cu muniţii moderne compatibile cu standardele NATO.

El a adăugat că iniţiativa este aliniată cu interesele naţionale ale Bulgariei şi cu obiectivele mai ample ale Europei privitoare la extinderea producţiei de armament şi integrarea capacităţilor de apărare.

Construirea noii fabrici ar urma să dureze trei ani, în concordanţă cu mecanismul SAFE. Zaprianov a precizat că împrumutul va avea o perioadă de graţie de 10 ani, iar rambursarea va dura 35 de ani. Proiectul va genera aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă.

Bulgaria se află printre cele 18 ţări membre ale UE care s-au declarat interesate să ia cu împrumut prin mecanismul SAFE. În virtutea acestuia, statele membre se vor putea împrumuta pentru a achiziţiona echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea şi stimulează industria de apărare europeană.

În luna martie, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe (redenumit ulterior ReARM Readiness 2030), care prevede mobilizarea a până la 800 miliarde de euro pentru a dota Uniunea Europeană cu o ”descurajare credibilă” la orizontul anului 2030. Planul include împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii de echipament militar produs în Europa, finanţate prin SAFE.