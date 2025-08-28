Germania inaugurează viitoarea cea mai mare fabrică de muniţie din Europa în vederea reînarmării continentului / Rutte: „Industria apărării în Germania, în Europa şi în America de Nord contează mai mult ca niciodată”

Viitoarea cea mai mare fabrică de muniţie din Europa a fost inaugurată miercuri în orăşelul Unterlüss, în nordul Germaniei, un simbol al eforturilor depuse de către ţările europene de a se reînarma în timpul Războiului din Ucraina, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Această fabrică a conglomeratului german Rheinmetall reflectă cotitura către reînarmarea angajată de către Berlin în urma invaziei Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, care a pus capăt anilor de subinvestiţii germane, compensate mult timp de scutul american de apărare.

”Este foarte important să fiu aici, pentru că industria apărării în Germania, în Europa şi în America de Nord contează mai mult ca niciodată” în timp ce ”Rusia şi China îşi dezvoltă rapid şi masiv armamentul şi capacităţile, cu foarte puţină transparenţă”, a declarat secertarul general al NATO Mark Rutte, invitat la ceremonia oficială.

”Trebuie, aşadar, să repornim anumite linii de producie ale noastre oprite, să punem la punct procedee de fabricaţie mai rapide şi să achiziţionăm componente necesare pentru ca, atunci când vor sosi comenzile, ele să poată să fie livrate mai repede”, a adăugat el.

”SEMNAL FOARTE IMPORTANT” PENTRU UCRAINA

Fabrica de la Unterlüss, situată în apropiere de Hanovra, este ilustrarea perfectă a acestui lucru.

Construită în 15 luni, ea urmează să producă – încă din acest an – în hale larg robotizate până la 25.000 de obuze de 155 de milimetri, cu o rază de acţiune de până la 40 de kilometri.

Producţia urmează să atingă rapid 350.000 de unităţi pe an – până în 2027 – într-o instalaţie de mărimea a cinci terenuri de fotbal.

La capacitate maximă, va fi cea mai mare fabrică de muniţie din Europa, potrivit Rheinmetall.

Complexul este mai ales ”un semnal foarte important pentru oamenii din Ucraina”, a declarat vicecancelarul Lars Klingbeil, totodată ministru al Finanţelor, la întoarcerea dintr-o vizită la Kiev.

Liniile de producţie vor funcţiona cu prioritate pentru a onora o comandă-record a Bundeswehr (armata germană) de muniţie, în valoare de până la 8,5 miliarde de euro, anunţată în iulie 2024.

Însă, o parte a producţie urmează să fie redistribuită Ucrainei de către Germania sau de către alte ţări care-i cumpără obuze Rheinmetall.

”Germania trebuie să fie pregătită să-şi asume mai multe responsabilităţi în securitatea Europei”, a subliniat, la rândul său, ministrul german al Apărării, social-democratul Boris Pistorius.

Fabrica, situată în oraşul hanseatic Lüneburg, în centrul unui complex industrial al Rheinmetall, are ”o importanţă strategică” pentru întreprindere, dar şi ”pentru ”Republica Federală Germania şi Europa”, a subliniat patronul grupului cu sediul la Düsseldorf (vest), Armin Papperger.

PARTENERIAT CU LOCKHEED MARTIN

Rheinmetall, cotat în indicele Dax al principalelor valori pe Bursa de la Frankfurt, este cel mai mare producător european de muniţie de tanc şi peise de schimb de artilerie, în faţa norvegienilor de la Nammo şi francezilor de la Nexter.

Grupul a investit peste 500 de milioane de euro în construirea acestei noi instalaţii, creând 500 de locuri de muncă.

Motoare de rachetă umrează să fie produse în fabrică – începând din 2026 – în parteneriat cu grupul american Lockheed Martin, cu care Rheinmetall cooperează deja, dezvăluie AFP.

Complexul Unterlüss produce deja obuze de 120 de milimetri de tanc de tip Leopard 2, folosite pe front de către armata ucraineană.

Din cauza penuriei de personal din Bundeswehr, Guvernul german a adoptat miercuri un proeict de lege în vederea unei accelerări a recrutării.

Textul vizează să atragă voluntari, însă prevede un serviciu militar obligatoriu parţial, în cazul în care efectivele sunt insuficiente.

Prin adăugarea unor investiţii în echipamente, care lipsesc peste tot, Berlinul preconizează o creştere continuă a puterii efortului său în domeniul apărării, cu scopul de a atinge 3,5% din PIB în 2029 – de trei ori mai mult decât înaintea Războiului din Ucraina.

”Noi suntem un partener fiabil al NATO”, a dat asigurări vicecancelarul Lars Klingbeil.