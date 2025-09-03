Firmele mari din domeniul apărării, precum Rheinmetall și Leonardo, atrag lucrătorii cu yoga, salarii mai mari și prezervative

Rheinmetall a găsit o modalitate îndrăzneață de a se prezenta tinerilor în căutarea unui loc de muncă, scrie Bloomberg.

La evenimentele de recrutare, directorii companiei germane de apărare sunt cunoscuți pentru faptul că distribuie pachete de prezervative pe care este imprimat numele companiei și mesajul: „Siguranța contează. Întotdeauna și pretutindeni”.

Este un semn al schimbărilor din Europa, unde producătorii de arme fac eforturi extreme pentru a atrage o nouă generație de lucrători, recurgând chiar la trucuri îndrăznețe pentru a atrage o forță de muncă care a fost în mod tradițional masculină.

Alți angajatori din domeniul apărării oferă cursuri de yoga, salarii generoase și își extind rețeaua de recrutare pentru a converti bucătarii din restaurante în sudori care construiesc nave de război. Industria, odată conservatoare, încearcă să-și schimbe imaginea pentru a atrage oamenii necesari pentru asamblarea tancurilor, rachetelor și submarinelor necesare pentru protejarea continentului.

Producătorii de arme, brusc copleșiți de comenzi, se grăbesc să reînnoiască forța de muncă îmbătrânită cu absolvenți tineri și lucrători recrutați din alte industrii. Însă programatorii, inginerii nucleari și chiar instalatorii au alte opțiuni și, de obicei, nu sunt atrași de cariere în domeniul construirii de instrumente de distrugere.

„Aceasta este o industrie care anterior nu era atât de atractivă și nu era obișnuită să concureze pentru cei mai buni talentați”, a spus Christian Kaunert, profesor de securitate internațională la Universitatea din Dublin. „Acum trebuie să-și îmbunătățească imaginea și să devină mai atractivi pentru tinerii.”

O creștere a cheltuielilor pentru apărare la 3% din produsul intern brut – membrii NATO au stabilit în iunie un obiectiv pe termen lung de 5% – ar necesita până la 760.000 de lucrători calificați în Europa până în 2030, estimează firma de consultanță Kearney. Numărul locurilor de muncă se situa la aproximativ 1 milion în 2023, potrivit Asociației Europene a Industriilor Aerospatiale, de Securitate și Apărare.

Banii sunt pe drum, dacă nu chiar deja în curs de alocare. În contextul invaziei continue a Rusiei în Ucraina și al presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra aliaților săi pentru a cheltui mai mult, Uniunea Europeană a alocat 800 de miliarde de euro (935 de miliarde de dolari) pentru reînarmare. Germania a făcut din apărare o prioritate absolută, în timp ce Marea Britanie a realocat fonduri din ajutorul extern.

Însă angajarea și păstrarea talentelor a fost îngreunată de ani de subinvestiții, dezin industrializare și de imaginea publică a producției de arme, care nu s-a situat pe un loc fruntaș în topul preferințelor tinerilor recruți.

Apărarea a fost „o industrie în declin de mult timp”, a declarat David Lockwood, directorul executiv al Babcock International Group, într-un interviu. „Dacă vrei un manager pentru un punct de lucru cu 500-600 de angajați, trebuie să-ți formezi propriii angajați.”

Cea mai mare constrângere pentru constructorul britanic de fregate, submarine și portavioane este găsirea persoanelor potrivite pentru posturile potrivite, au declarat Lockwood și principalii săi colaboratori.

Firmele europene de apărare vor să angajeze mii de persoane

Una dintre provocări este găsirea de persoane cu experiență în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Există o lipsă persistentă de lucrători în aceste domenii, a declarat un purtător de cuvânt al firmei italiene de apărare Leonardo.

Pentru a atrage lucrători mai tineri, firma oferă salarii mai competitive și consolidează programele de dezvoltare a carierei, având ca obiectiv angajarea a până la 7.000 de persoane până în 2028, inclusiv în domeniul tehnologiilor cuantice, al inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță.

Producătorul de radare Hensoldt a declarat că dorește să recruteze 1.000 de persoane în acest an, cu accent pe informaticieni, ingineri electricieni și mecatronicieni, care combină electronica cu ingineria mecanică.

O sursă potențială de talente este industria auto, care disponibilizează personal din cauza supracapacității. Rheinmetall transformă două dintre fabricile sale auto și recalifică lucrătorii pentru sectorul apărării, în timp ce Hensoldt s-a oferit să preia angajații nedoriți de la furnizorii auto Continental și Robert Bosch.

Cursa pentru talente

„Toți sunt conștienți că, odată ce vor veni banii, lupta pentru forța de muncă va deveni destul de intensă”, a declarat Timo Lehne, CEO al companiei de consultanță în recrutare SThree . „Credem că va fi o cursă destul de strânsă pentru talente de top.”

Angajații companiilor europene din domeniul aerospațial și al apărării au venituri medii anuale de 59.000 de euro, cu 43% mai mari decât salariul mediu din regiune, potrivit ASD, vocea industriei europene aerospațiale și de apărare.

Deși sprijinul acordat Ucrainei a îmbunătățit atitudinea față de industrie, producătorii de arme s-au confruntat și cu proteste la evenimentele de recrutare din campusuri. Însă companiile care nu reușesc să angajeze personal suficient de repede riscă să piardă boom-ul cheltuielilor care se apropie. De aceea, companiile din domeniul apărării își îmbunătățesc imaginea și oferă avantaje mai atractive.

Rheinmetall a sponsorizat și echipa de fotbal Borussia Dortmund pentru a atrage lucrători mai tineri. Compania intenționează să angajeze 9.000 de lucrători până în 2027, inclusiv operatori de fabrică, sudori și mecanici de aeronave. Theon International Plc, un producător grec de ochelari de vedere pe timp de noapte, a declarat că oferă sprijin parental, cursuri de yoga și cursuri de limbi străine.

Steyr Motors din Austria colaborează cu școli tehnice și universități, a declarat CEO-ul Julian Cassutti. „Ne străduim să evidențiem cât de modernă, de avangardistă și de semnificativă este munca noastră.”

Cu toate acestea, rămân provocări în ceea ce privește schimbarea percepției asupra sectorului apărării.

Oamenii au părăsit Babcock „pentru că văd ce se întâmplă în lume și nu simt că vor să participe activ la asta”, a declarat Louise Atkinson, directorul departamentului de resurse umane, într-un interviu. În același timp, „sunt mai mulți oameni atrași de acest sector pentru că vor să apere tot ceea ce ne este drag”.

Diferența de atitudine

Posturile vacante pentru muncitori calificați, cum ar fi sudori, instalatori și instalatori de țevi, sunt deosebit de greu de ocupat.

Rata de fluctuație a personalului din industria aerospațială și de apărare din SUA ajunge la peste 40% pentru unele meserii calificate, potrivit McKinsey & Co. „În Europa, situația este și mai gravă”, au declarat Brooke Weddle și Hugues Lavandier, parteneri seniori la McKinsey. Ei observă dovezi ale unor rate de angajare mai scăzute și ale unei fluctuații mai mari, în special în domenii critice, au afirmat ei.

Există semne de progres. Fluxul de candidați devine din ce în ce mai puternic, a declarat recrutorul Lehne. O angajare mai flexibilă ar putea ajuta, a afirmat el, întrucât producătorii de arme manifestă un interes crescut pentru lucrătorii contractuali.

La Babcock, programele pentru absolvenți și ucenici sunt suprasolicitate, a declarat CEO-ul Lockwood, glumind că i-a luat până la vârsta de 60 de ani să devină „în sfârșit cool”. El a citat exemplul unui fost bucătar care a devenit ucenic sudor, adăugând că prioritățile din bucătărie, precum un mediu de lucru curat, precizia și atenția, sunt „ceea ce trebuie să faci la Babcock”.

BAE Systems, producătorul britanic al avionului de vânătoare Eurofighter Typhoon, a înregistrat, de asemenea, succese, după ce a investit peste 1 miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari) în ultimii ani în educație și competențe. Anul acesta, recrutează peste 2.400 de noi ucenici și absolvenți în Marea Britanie.

Programul de ucenicie al companiei este „supra-subscris”, a declarat CEO-ul Charles Woodburn într-o recentă dezbatere la Londra.

Ollie Edwards, un inginer de proiectare în vârstă de 25 de ani la BAE în Portsmouth, Anglia, a declarat că a fost atras de stabilitatea locului de muncă, de amploarea națională a proiectelor și de posibilitatea de a rezolva probleme în fiecare zi.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare „nu este neapărat un lucru bun, dar oferă multe oportunități”, a spus Edwards. „Sunt destul de mulți tineri care au văzut ce se întâmplă și vor să se implice.”