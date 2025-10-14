Mai multe instituţii media din Statele Unite refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului, care ar limita ce pot publica jurnaliștii acreditați

Mai multe instituţii media americane importante au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care ar limita ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Jurnaliştii au termen până marţi, ora 17:00 (21:00 GMT), pentru a accepta noile directive, care au fost revizuite după ce un prim proiect, care prevedea că informaţiile „trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat corespunzător înainte de a fi publicate, chiar dacă sunt neclasificate”, a fost întâmpinat cu reacţii negative puternice, conform unor relatări.

Asociaţia de Presă pentru Pentagon (PPA), ce îi reprezintă pe jurnaliştii care relatează despre Departamentul Apărării, a transmis într-un comunicat difuzat de mass-media americane că în continuare regulile actualizate „par concepute pentru a înăbuşi presa liberă şi a ne expune potenţial urmăririi penale pentru simplul fapt că ne facem meseria”.

Instituţii media precum New York Times, Washington Post, The Atlantic şi CNN au informat că nu vor semna politica revizuită a Pentagonului, susţinând că aceasta încalcă Primul Amendament al Constituţiei SUA – care garantează dreptul la libertatea de exprimare.

Editorul executiv al ziarului The Post, Matt Murray, a declarat luni că „restricţiile propuse subminează protecţiile Primului Amendament prin impunerea unor constrângeri inutile asupra colectării şi publicării de informaţii”.

Redactorul-şef al ziarului The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a declarat luni că „cerinţele încalcă drepturile noastre garantate de Primul Amendament şi drepturile americanilor care doresc să ştie cum sunt utilizate resursele şi personalul militar finanţate din banii contribuabililor”.

Richard Stevenson, şeful biroului din Washington al ziarului Times, a transmis vinerea trecută, într-un comunicat, că noua politică „ameninţă să pedepsească (jurnaliştii) pentru culegerea obişnuită de ştiri, protejată de Primul Amendament”.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o postare pe X că noile reguli prevăd doar că „presa nu mai circulă liber”, „presa trebuie să poarte un ecuson la vedere” şi „presa acreditată nu mai are voie să solicite acte penale”.

Hegseth a răspuns cu un emoji fluturând o mână la comunicatele ziarelor Times, Post şi The Atlantic.

Secretarul apărării a fost criticat la începutul acestui an pentru că a făcut parte dintr-un grup de discuţii Signal în care au fost dezbătute planuri militare sensibile privind un atac din martie asupra miliţiilor Houthi susţinute de Iran în Yemen. Goldberg, care fusese adăugat din greşeală într-unul dintre chat-uri, a declarat după ce au avut loc atacurile că a putut citi planuri în direct despre viitoarea acţiune militară.

Hegseth a fost supus unei presiuni suplimentare în urma unor relatări conform cărora ar fi împărtăşit informaţii despre atacul din Yemen cu soţia şi fratele său într-un grup de discuţii Signal separat.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat cu regularitate instituţiile media consacrate, numindu-le „media de ştiri false”, şi a luat măsuri drastice împotriva instituţiilor media care critică politicile guvernamentale.

Associated Press, una dintre cele mai importante agenţii de ştiri din lume, cu o reputaţie solidă în Statele Unite şi în străinătate, a fost exclusă din grupul de presă al Casei Albe pentru că a refuzat să numească Golful Mexic „Golful Americii”, aşa cum a ordonat Trump. Cazul continuă în instanţă.

Trump şi-a exprimat clar preferinţa pentru instituţii media conservatoare, cum ar fi Fox News şi canalul de cablu Newsmax.

Luni, Newsmax a transmis, citat de CNN, că reporterii săi nu vor fi de acord cu noile reguli ale Pentagonului, spunând că „cerinţele sunt inutile şi împovărătoare”.