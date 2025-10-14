G4Media.ro
Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi că a deschis un nou dosar penal împotriva opozantului Kremlinului, Mihail Hodorkovski, aflat în exil, pe care l-a acuzat de crearea unei „organizaţii teroriste” şi de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează agenția de știri Reuters.

Hodorkovski, un fost magnat al petrolului, cândva cel mai bogat om din Rusia, a executat 10 ani într-o închisoare siberiană pentru acuzaţii de fraudă, despre care el şi numeroase ţări occidentale au susţinut că sunt motivate politic, transmite Agerpres.

FSB a declarat că acuzaţiile în noul dosar penal se referă la activităţile unui grup susţinut de Hodorkovski care se opune războiului din Ucraina. Grupul, numit Comitetul Anti-Război, a fost interzis în Rusia.

Nu au existat declaraţii imediate din partea lui Hodorkovski sau a reprezentanţilor săi.

Hodorkovski a devenit cunoscut ca fiind unul dintre puţinii oameni de afaceri bogaţi care l-au susţinut pe fostul preşedinte rus Boris Elţîn în anii 1990, câştigând astfel o putere uriaşă asupra economiei ruse.

El a căzut în dizgraţie când succesorul lui Elţîn, Vladimir Putin, a întărit controlul Kremlinului asupra unor importanţi oameni de afaceri.

Hodorkovski a fost graţiat în 2013 şi apoi a părăsit Rusia. De atunci, el a susţinut o serie de grupuri care se opun preşedintelui rus Vladimir Putin.

Hodorkovski s-a poziţionat din 2022 ca o figură importantă în rândul opozanţilor ruşi aflaţi în exil care susţin Kievul împotriva Moscovei în războiul din Ucraina. La scurt timp după izbucnirea războiului, Hodorkovski a fost desemnat „agent străin” de către Rusia.

