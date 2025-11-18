Femeie bătută, violată, şantajată şi ameninţată cu moartea de concubin. Bărbatul a fost arestat preventiv

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat din Sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-a violat concubina, a bătut-o de mai multe ori, a şantajat-o cu publicarea unor filmuleţe pornografice şi a ameninţat-o că o ucide cu un topor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 transmis marţi, bărbatul respectiv este inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj în formă continuată, viol, ameninţare, lovire sau alte violenţe şi violare de domiciliu.

Procurorii enumeră acţiunile violente exercitate de bărbat asupra concubinei sale:

* În perioada 2022 – 2024, inculpatul N.F.A. a constrâns-o pe concubina sa, persoana vătămată V.A., prin ameninţarea cu distribuirea şi postarea de clipuri video în care aceasta se afla în ipostaze intime, să îi remită noi materiale pornografice cu aceasta, totodată determinând-o astfel să nu se despartă de acesta, contrar voinţei sale.

* În perioada 03.11.2025 – 14.11.2025, prin abuzuri psihologice şi ameninţări implicite cu acte de violenţă, pe fondul violenţelor fizice şi psihice la care era supusă constant, aceeaşi persoană vătămată a fost constrânsă de inculpat să întreţină cu acesta raporturi sexuale, precum şi

alte acte sexuale, o parte dintre acestea fiind înregistrate de inculpat cu ajutorul telefonului mobil al persoanei vătămate, contrar voinţei sale.

* În data de 13.10.2025, în timp ce se afla la locul de muncă, aceeaşi persoană vătămată a fost ameninţată de inculpat cu acte de violenţă, în sensul că va veni la locul său de muncă şi o va omorî.

Procurorii mai spun că, în data de 15 noiembrie, de teamă să nu fie ucisă, femeia s-a refugiat în locuinţa surorii sale, care se afla pe aceeaşi stradă cu cea în care locuise cu concubinul ei. Peste câteva ore, acesta a intrat peste ele şi a reuşit să o convingă pe femeie să se întoarcă în casa lor.

Odată ajunsă în locuinţa comună, femeia a observat într-o cameră un topor, cu care inculpatul o ameninţase în trecut în mod repetat că o va omorî. De frică să nu fie ucisă, femeia a început să ţipe, fiind auzită de sora ei aflată în aşteptare pe stradă, care a intrat şi a reuşit să o extragă de acolo.

„Subliniem că administrarea probatoriului şi luarea măsurilor preventive au avut loc cu maximă celeritate, în aceeaşi zi în care infracţiunile au fost sesizate, necesitatea şi oportunitatea încarcerării imediate a inculpatului reieşind, aparte de contextul anterior descris care denotă un abuz psihologic perpetuat şi un mod de operare foarte violent, în special din împrejurările personale ale autorului, acesta fiind recidivist faţă de comiterea anterioară a unei infracţiuni de omor, deopotrivă mai fiind trimis în judecată pentru comiterea unei infracţiuni de vătămare corporală”, precizează procurorii.