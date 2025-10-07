G4Media.ro
O bibliotecă în limba română, deschisă pentru deținuții români din închisoarea Secondigliano…

Sursa foto: Pixabay

O bibliotecă în limba română, deschisă pentru deținuții români din închisoarea Secondigliano – Napoli

Anchete7 Oct • 5 vizualizări 0 comentarii

Proiectul „O carte pentru toți”, lansat la Napoli, la închisoarea Secondigliano, prin care deținuților români le este pusă la dispoziție o bibliotecă în limba lor maternă, este derulat de consulul general al României la Roma, Marian Popescu, iar la Napoli de directoarea închisorii, Giulia Russo, și de adjunctul Prefecturii, Franca Fico, transmite agenția italiană ANSA, citată de Rador.

La prezentarea proiectului, care se preconizează că va fi extins în toate penitenciarele, au participat și instituții românești, prin reprezentanți ai consiliilor regionale din Sibiu, Tulcea, Călărași, Suceava și Neamț, care au făcut donații.

Proiectul „O carte pentru toți” s-a născut aici, deoarece Napoli este orașul în care, pentru prima dată, un cetățean român aflat în închisoare a trimis o scrisoare șefului biroului consular, solicitând sprijin în obținerea unei cărți de citit în limba sa.

„Orice persoană are dreptul la educație și cultură în limba maternă”, a subliniat șeful oficiului consular în timpul discursului său.

Cărțile în limba română donate de Consulatul General al României au fost înmânate unui cetățean român deținut. Acestea vor face parte din colecția de cărți păstrată în biblioteca penitenciarului, accesibilă oricărei persoane interesate de lectură.

Conducerea i-a explicat consulului Popescu care sunt principalele activități desfășurate în penitenciar, precum și programele educaționale și de formare profesională, inclusiv cele de nivel universitar.

Proiectul „O carte pentru toți” va fi lansat și în alte penitenciare și va fi extins și în centrele care adăpostesc minori români aflați sub tutelă.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel

