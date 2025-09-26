Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%! Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori şi mai mult de 450 de utilaje”, scrie Pistol, pe Facebook.

Pe Lotul 1 (Săuceşti – Trifeşti), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5%.

Lucrările de pe Lotul 2 (Trifeşti – Gherăeşti), în lungime de 18,99 km, au ajuns la un stadiu fizic de 36%.

Pe şantierul Lotului 3 (Mirceşti – Paşcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%.

Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcţia nodului rutier turbion care va face legătura A7 cu A8 şi pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu varianta ocolitoare Bacău.

Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri şi 2 pasaje.

Contractele, finanţate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026).