G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se…

Autostrada Moldovei goala
Sursa Foto: Facebook/ CNAIR

Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%

Articole26 Sep • 149 vizualizări 0 comentarii

Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%! Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori şi mai mult de 450 de utilaje”, scrie Pistol, pe Facebook.

Pe Lotul 1 (Săuceşti – Trifeşti), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5%.

Lucrările de pe Lotul 2 (Trifeşti – Gherăeşti), în lungime de 18,99 km, au ajuns la un stadiu fizic de 36%.

Pe şantierul Lotului 3 (Mirceşti – Paşcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%.

Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcţia nodului rutier turbion care va face legătura A7 cu A8 şi pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu varianta ocolitoare Bacău.

Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri şi 2 pasaje.

Contractele, finanţate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nazare: Am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem Autostrada Moldovei integral pe grant, asta înseamnă fonduri nerambursabile/ Nici la momentul concepţiei PNRR această autostradă nu fusese pe grant, ci pe împrumut

Articole25 Sep • 14.495 vizualizări
0 comentarii

VIDEO În ultimele cinci luni, stadiul lucrărilor pe șantierul autostrăzii Transilvania, între Chiribiș – Biharia, s-a dublat, față de ceea ce a lucrat compania Bechtel, înainte de a pierde contractul în 2013

Articole, Oradea2 Sep 2025 • 2.757 vizualizări
0 comentarii

Şeful CNAIR, după o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km)

Articole22 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.