Peste 20 de răniți în Argentina după o explozie puternică într-o zonă industrială, la sud de Buenos Aires

O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea a 22 de persoane potrivit autorităţilor şi presei locale, transmite News.ro.

”Exploziile şi incendiul la diferitele instalaţii sunt îngrozitoare», a declarat la postul C5N primarul din Ezeiza, Gaston Granados.

Imagini difuzate la posturile de televiziune arată fum ieşind din incintă şi o parte a exploziei.

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internaţi răniţii, a vorbit despre 22 de pacienţi, la postul La Nación+. El a adăugat că instituţia sa îngrijeşte o persoană care a suferit un stop cardiac şi o altă persoană, însărcinată, care a fost intoxicată. Aceasta din urmă, locuitoare a unui cartier din apropierea zonei unde a avut loc explozia, se află la terapie intensivă.

Cauza exploziei este deocamdată necunoscută, potrivit lui Gaston Granados. „Încercăm să controlăm incendiul şi să îl stingem, dar deocamdată nu reuşim”, a continuat el. Conform presei locale, cel puţin cinci instalaţii au fost afectate. Această zonă industrială se află în apropierea aeroportului internaţional din Ezeiza.

Acolo se află „diferite companii cu diferite tipuri de produse. Există o cantitate importantă de anvelope, companii chimice, un depozit Iron Mountain (o firmă de arhivare de documente şi date, n.r.). Este un incendiu foarte complicat, va fi un incendiu major”, a avertizat sâmbătă dimineaţă, la La Nación+, directorul protecţiei civile din provincia Buenos Aires, Fabian Garcia