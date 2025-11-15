Furnizorii de telefonie mobilă din Marea Britanie se confruntă cu un proces colectiv uriaş pentru presupuse suprataxări ale clienţilor

Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone şi EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru presupusa suprataxare a clienţilor, după ce un tribunal londonez a decis vineri că o parte din acţiune poate continua, relatează Reuters, citată de News.ro.

Procesul, intentat şi împotriva O2 şi Three UK, companie aflată în proces de fuziune de 19 miliarde de dolari cu Vodafone aprobat anul trecut, este evaluat la peste 3,2 miliarde de lire sterline.

Tribunalul pentru Concurenţă şi Reglementare (CAT) a respins însă pretenţiile referitoare la prejudicii anterioare datei de octombrie 2015, considerând că au fost depuse prea târziu. Totuşi, cererile privind prejudiciile produse după octombrie 2015 au fost certificate şi pot merge în instanţă.

Avocaţii reprezentându-l pe Justin Gutmann, un activist pentru drepturile consumatorilor, acuză operatorii că au perceput milioane de clienţi cu contracte expirate ”o taxă de loialitate”, continuând să includă în facturi costul telefoanelor mobile deja achitate.

Reprezentanţii juridici ai companiilor au susţinut că procesul este fundamental eronat, deoarece acuză un comportament anticoncurenţial ”într-o industrie recunoscută pentru competitivitatea sa”.

EE a afirmat vineri că nu acceptă acuzaţiile de fond şi intenţionează să le combată ferm. O2 a salutat restrângerea ariei procesului, dar a adăugat: ”Considerăm că nu există temei pentru cazul domnului Gutmann în perioada rămasă şi vom continua să ne apărăm poziţia.”

Vodafone şi Three nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.