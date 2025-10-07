G4Media.ro
Marele regret al RedBull după cursa de F1 din Singapore

Monopost al echipei RedBull Racing, surprins pe circuitul de Formula 1.
Monopost al celor de la RedBull / Sursa foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

Marele regret al RedBull după cursa de F1 din Singapore

Max Verstappen a încheiat al doilea Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, dar rezultatul nu îl mulțumește pe Pierre Wache, directorul tehnic al echipei. Francezul este de părere că RedBull putea face mai mult și că echipa a ratat o oportunitate importantă pentru că nu a fost agresivă pe „Marina Bay”.

Pierre Wache spune că RedBull nu a fost suficient de agresivă în Singapore

La RedBull nu este liniște nici atunci când Max Verstappen termină al doilea o cursă de Formula 1. Este cazul Marelui Premiu din Singapore, unde campionul mondial en-titre a terminat în urma lui George Russell, de la Mercedes.

Directorul tehnic al echipei din Milton Keynes admite că RedBull nu s-a impus în Singapore pentru că „nu am fost suficienți de agresivi”.

Wache transmite că este mulțumit de monopost, dar nu și de rezultatul de pe „Marina Bay”.

„Nu am fost suficient de agresivi. Sunt mulțumit de potențialul mașinii, dar nu cred că l-am folosit pe deplin. Poate am ratat o șansă reală”, a spus Waché pentru RacingNews365.

„Personal, sunt dezamăgit, puteam mai mult. Mașina este clar mai bună decât în cursele anterioare. Dar simt o ușoară dezamăgire, inclusiv personal. Știu că puteam forța mai mult.

Poate am ratat o oportunitate, dar sentimentul general e bun. Mașina progresează și asta contează pentru finalul sezonului”, a concluzionat inginerul francez pentru sursa citată.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 314
3 Max Verstappen (RedBull) 273
4 George Russel (Mercedes) 237
5 Charles Leclerc (Ferrari) 173
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34
12 Carlos Sainz (Williams) 32
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte
2 Mercedes 325
3 Ferrari 300
4 RedBull Racing 290
5 Williams 102
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 66
8 Kick Sauber 55
9 Haas 46
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

