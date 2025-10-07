O arie inedită se cântă pe o scenă de operă din UK: „Începutul inteligenței artificiale este revoluția industrială modernă”

O nouă operă va compara apariția inteligenței artificiale (AI) cu impactul revoluției industriale în West Yorkshire. The Last Machine Breaker, de Ben Crick, compozitor din Huddersfield, va face un turneu în Yorkshire luna viitoare, ca parte a Bradford Opera Festival. Opera va contrasta impactul social al IA cu progresele tehnologice înregistrate la începutul anilor 1800. Crick, cunoscut pentru faptul că spune povești despre nordul Angliei prin intermediul operei, a descris proiectul ca fiind „cel mai personal de până acum”, spunând că explorează „legătura dintre ceea ce suntem acum și ceea ce am fost atunci”, relatează BBC.

The Last Machine Breaker se desfășoară pe două linii temporale diferite – 1813 și 2030 – spunând poveștile personajelor care trăiesc în fiecare generație respectivă. Crick a declarat: „Am tot vorbit despre asta în ultimii cinci ani. „Mi-am dat seama că se va întâmpla – aceste mari provocări atunci când există un progres tehnologic masiv într-o perioadă destul de scurtă de timp.

„Evident, are efecte în lanț asupra comunităților, iar acest lucru s-a mai întâmplat în Huddersfield în 1812, când o piață a muncii este masiv perturbată de implementarea tehnologiei.” ‘Întrebări de viață și de moarte’ Spectacolele vor avea loc în Bradford, Leeds și Skipton. De asemenea, va fi prezentat în Marsden, care este considerat locul de naștere al Luddites, muncitorii de la morărit din secolul al XIX-lea care s-au opus introducerii de noi utilaje de teamă că acestea vor duce la șomaj și la reducerea salariilor.

Crick a spus: „Tehnologia vine, iar luddiții știau acest lucru. „Societatea își pune întrebări de genul: „Ce facem cu oamenii care nu sunt necesari pentru industria în care tehnologia îi înlocuiește? „Acestea sunt întrebări de viață și de moarte cu privire la modul în care societatea va trata oamenii care sunt lăsați în urmă de tehnologie. „Aceste întrebări au fost puse aici, în West Yorkshire, cu 200 de ani în urmă, deci ce putem învăța din istoria Nordului care ne-ar putea ajuta astăzi?”

