„Carmen” de Bizet deschide noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti / 150 de ani de la premiera mondială a operei

Premiera operei „Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide, pe 1 octombrie, de la ora 18:30, noua stagiune a Operei Naţionale Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, următoarele reprezentaţii cu titlul de premieră sunt programate pe 2 şi 3 octombrie, de la aceeaşi oră.

Spectacolul este prezentat într-un moment simbolic: 2025 marchează 150 de ani de la premiera mondială a operei „Carmen”, care a avut loc pe 3 martie 1875, la Opera Comică din Paris.

„Povestea lui Carmen este povestea unei femei libere, în egală măsură, lider dar şi jucător, o femeie corectă şi consecventă în toate alegerile sale: ea face, anunţă şi respectă până la capăt regulile, fără nicio abatere”, a spus Ada Hausvater, citată în comunicat.

Daniel Jinga, managerul general al ONB, i-a mulţumit Adei Hausvater pentru montarea spectacolului, apreciind că „este un produs artistic, un produs de artă şi, pe de altă parte, ştiu că este un ‘Carmen’ care va avea succes la public’.

„Astăzi, Carmen este unul dintre titlurile cel mai des montate în întreaga lume, iar noi, artiştii, avem menirea să ducem mai departe povestea fascinantă şi tulburătoare a celei care şi-a cântat iubirea prin cele mai frumoase cuvinte: L’amour est un oiseau rebelle…”, a afirmat şi dirijorul Ciprian Teodoraşcu.

Bilete se pot achiziţiona de pe http://tickets.operanb.ro/ şi de la Casa de Bilete a Operei Naţionale Bucureşti.