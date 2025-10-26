În fiecare an, mii de americani ajung la urgență din cauza accidentelor legate de Halloween

Potrivit Comisiei Americane pentru Siguranța Produselor de Consum (CPSC), una dintre cele mai frecvente cauzeeste surprinzătoare: sculptatul dovlecilor. Alte motive comune sunt căzăturile în timpul colindatului și accidentele rutiere, copiii fiind deosebit de vulnerabili – statistic, au un risc mai mare să fie loviți mortal de o mașină în noaptea de Halloween decât în oricare altă zi a anului, conform CNN.

Pentru a înțelege cum pot fi prevenite aceste incidente, CNN a vorbit cu Dr. Leana Wen, medic de urgență, profesor asociat la Universitatea George Washington și fost comisar pentru sănătate al orașului Baltimore. Ea este și mama a doi copii mici.

„Medicii de urgență se confruntă în fiecare an cu un val previzibil de răni provocate de Halloween”, spune Dr. Wen.

Potrivit CPSC, aproximativ 3.200 de persoane ajung anual la spital din cauza accidentelor legate de această sărbătoare, dintre care circa 1.400 sunt copii.

Peste jumătate dintre cazuri sunt legate de tăieturi la sculptatul dovlecilor. Cuțitele alunecă adesea în timpul tăierii cojii dure, provocând răni adânci la palme sau degete — uneori atât de grave încât necesită intervenții chirurgicale pentru repararea tendoanelor.

Căzăturile reprezintă o altă cauză frecventă, responsabile pentru aproape un sfert din accidentele de Halloween. Acestea apar cel mai des în timpul colindatului, când copiii merg pe drumuri necunoscute, poartă costume prea lungi sau merg prin zone slab iluminate. Căderi pot apărea și la montarea sau demontarea decorațiunilor.

Un număr mai mic, dar semnificativ, de cazuri implică arsuri (din cauza lumânărilor aprinse în dovleci) sau reacții alergice la costume, machiaj sau dulciuri care conțin alune ori nuci.

Un studiu din 2019 publicat în JAMA Pediatrics a analizat peste 40 de ani de date privind accidentele rutiere și a descoperit că numărul pietonilor uciși în noaptea de Halloween este aproape dublu față de alte zile.

Copiii cu vârste între 4 și 8 ani sunt cei mai expuși – având un risc de 10 ori mai mare să fie loviți mortal de o mașină în seara de Halloween. Odată cu lăsarea serii, vizibilitatea scade, iar traficul pietonal crește considerabil în cartiere.

„Cea mai importantă măsură este siguranța în trafic”, avertizează Dr. Wen. Copiii mici trebuie însoțiți de un adult, iar familiile ar trebui să se deplaseze pe trotuare sau poteci, nu pe carosabil.

Traversarea străzii se face doar la colțuri, cu atenție sporită — șoferii au vizibilitate redusă, iar zonele rezidențiale sunt aglomerate în orele de colindat.

Costumele trebuie să fie bine potrivite și sigure: evitarea celor prea lungi sau largi, care pot provoca împiedicări.

Măștile care obstrucționează vederea sau respirația ar trebui înlocuite cu machiaj sau vopsele de față, dar numai produse nontoxice, testate dermatologic.

Pentru o vizibilitate mai bună, este recomandată banda reflectorizantă pe costume, culorile deschise și lanternele sau bețele fosforescente, astfel încât copiii să fie mai ușor de observat de către șoferi.

În casă, înlocuiți lumânările adevărate din dovleci sau decorațiuni cu lumini LED sau bețe fosforescente. De asemenea, mențineți scările și aleile libere de obstacole pentru a evita căderile.

„Dacă nu i-ați învățat deja pe copii să taie legume tari în bucătărie, lăsați sculptatul dovleacului în grija adulților”, recomandă Dr. Wen.

Cei mici pot participa prin golirea dovleacului cu o lingură sau desenarea formei pentru decupat, dar cuțitele ascuțite trebuie ținute departe de ei.

După finalizare, este mai sigur să se folosească lumini artificiale, nu flăcări deschise. Dacă se utilizează o lumânare reală, aceasta trebuie ținută departe de perdele sau decorațiuni inflamabile și niciodată nesupravegheată.

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, copiii peste 2 ani nu ar trebui să consume mai mult de 25 grame de zahăr adăugat pe zi (aproximativ 6 lingurițe). Pentru copiii sub 2 ani, zahărul adăugat ar trebui evitat complet.

O simplă tabletă de ciocolată conține în jur de 20 de grame de zahăr, adică aproape toată cantitatea zilnică recomandată pentru un copil mai mare.

Totuși, Dr. Wen subliniază că o singură seară de răsfăț nu este periculoasă pentru un copil sănătos. Părinții pot stabili dinainte reguli clare: dulciurile pot fi savurate în seara de Halloween, dar în zilele următoare trebuie limitate.

„Important este ca micuții să învețe că dulciurile sunt un răsfăț ocazional, nu un obicei zilnic”, a concluzionat Dr. Wen.