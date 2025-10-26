Prințesa de Wales descoperă meditația: noul ritual de liniște al lui Kate Middleton

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prințesa de Wales are un program încărcat de angajamente regale, însă un nou hobby pare să o ajute să își acorde un moment de liniște pentru ea însăși. Pe 26 octombrie, Mail on Sunday a relatat că Chris Levine, artist britanic contemporan cunoscut pentru lucrările sale cu lumină și lasere, îi oferă lecții de meditație lui Kate, în vârstă de 43 de ani, scrie Hello! Magazine.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Levine este autorul unuia dintre cele mai faimoase portrete ale Reginei Elisabeta a II-a, bunica soțului lui Kate, realizat în 2004 și intitulat “Lightness of Being”. Imaginea o surprinde pe regretata monarhă într-un moment rar, cu ochii închiși, într-o stare meditativă între două cadre fotografice.

Într-un interviu acordat revistei HELLO! în septembrie 2025, artistul a explicat cum a luat naștere această fotografie, care pare să o fi inspirat acum pe Kate să practice meditația:

„Acea imagine a fost de fapt o variantă respinsă. Câțiva ani mai târziu, revăzând lucrările, am realizat că este incredibil de puternică. Este, probabil, cea mai evocatoare imagine a unui membru al familiei regale și a devenit o lucrare istorică”, a spus Levine.

Meditația este o practică ce ar putea-o ajuta pe soția prințului William să își mențină echilibrul interior în mijlocul unui program solicitant și al atenției publice continue. Este o formă de concentrare a atenției menită să aducă claritate și calm mental.

„Meditația este extrem de benefică deoarece antrenează mintea să încetinească și să observe ce se întâmplă în interiorul tău”, a explicat Aura E. Martinez, coach de auto-descoperire și dezvoltare personală, pentru revista HELLO!. „În cazul clienților mei, am observat cum reduce anxietatea, îmbunătățește somnul și îi ajută să reacționeze mai echilibrat în situații dificile.”

La rândul ei, Nakita Devi, terapeut de respirație și instructor de meditație somatică, a adăugat că această practică „susține sistemul nervos, reglarea emoțională și crește nivelul de conștiență, compasiune, reziliență și prezență.”

Meditația, pe care Kate o practică, cel mai probabil, în liniștea casei sale de la Adelaide Cottage, pe domeniul Windsor Home Park, este doar una dintre activitățile care îi aduc echilibru. Mamă a trei copii – Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani) – Kate este recunoscută și pentru pasiunea ei pentru sport.

În special, prințesa este o mare iubitoare de tenis, un sport pe care îl practică frecvent. În calitate de patronă a All England Lawn Tennis and Croquet Club din 2016, Kate și-a afirmat de multe ori entuziasmul pentru joc. Într-un interviu din 2023, acordat podcastului The Good, The Bad, and The Rugby găzduit de Mike Tindall, soția prințului William a povestit cu umor cum meciurile de tenis dintre ea și William se transformă adesea într-o competiție psihologică:

„Încercăm mereu să ne depășim unul pe altul — e o bătălie de voință și concentrare.”

Cu un echilibru între viața regală, maternitate și introspecție, Kate pare să fi găsit în meditație un antidot discret la presiunea cotidiană — o formă de grație interioară, reflectată în același calm elegant care a făcut-o una dintre cele mai apreciate figuri ale monarhiei moderne.