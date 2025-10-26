G4Media.ro
BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a…

China fentează tarifele SUA
BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a evita tarifele, afirmă Bessent

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 26 octombrie, că crede că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui tarif suplimentar de 100% asupra importurilor chineze, potrivit CNN.

„Cred că am ajuns la un cadru substanțial pentru cei doi lideri care se vor întâlni joia viitoare … că tarifele vor fi evitate”, a declarat Bessent în emisiunea „This Week” a postului ABC, din Kuala Lumpur, Malaezia, unde președintele Donald Trump a sosit sâmbătă pentru o vizită de o săptămână în Asia de Sud-Est.

Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul săptămânii viitoare.

Anterior, reprezentantul chinez pentru comerț internațional, Li Chenggang, a declarat că SUA și China au ajuns la un „consens preliminar” cu privire la anumite aspecte în cadrul discuțiilor din Malaezia, potrivit presei chineze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

