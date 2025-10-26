BREAKING SUA au ajuns la un „cadru substanțial” cu China pentru a evita tarifele, afirmă Bessent

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, 26 octombrie, că crede că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui tarif suplimentar de 100% asupra importurilor chineze, potrivit CNN.

„Cred că am ajuns la un cadru substanțial pentru cei doi lideri care se vor întâlni joia viitoare … că tarifele vor fi evitate”, a declarat Bessent în emisiunea „This Week” a postului ABC, din Kuala Lumpur, Malaezia, unde președintele Donald Trump a sosit sâmbătă pentru o vizită de o săptămână în Asia de Sud-Est.

Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul săptămânii viitoare.

Anterior, reprezentantul chinez pentru comerț internațional, Li Chenggang, a declarat că SUA și China au ajuns la un „consens preliminar” cu privire la anumite aspecte în cadrul discuțiilor din Malaezia, potrivit presei chineze.