„Boo!” — Arome șocante și prețuri usturătoare în punga de Halloween

Vânzările de dulciuri de Halloween din acest an spun o poveste aparte despre America: o țară divizată, presată de inflație, dar încă dornică de mici plăceri și de câteva surprize, conform The New York Times.

În ciuda prețurilor uriașe la ciocolată și a presiunilor economice, 2025 se anunță un an record pentru vânzările de dulciuri, cu aproximativ 3,9 miliarde de dolari cheltuiți doar pe bomboane de Halloween, potrivit datelor National Retail Federation.

Poate că, în acest context, cel mai sincer barometru al psihologiei colective americane nu este cabina de vot sau cabinetul terapeutului, ci… punga de trick-or-treat.

„De multe ori, ceea ce obținem din Halloween e o oglindă a propriei noastre societăți”, spune Shannon Weiner, director senior de consumer insights la Ferrara Candy Company, producătorul unor dulciuri populare precum Nerds Gummy Clusters sau Trolli Sour Brite Crawlers. „Bomboanele au valoare socială. Spun ceva despre cine suntem.”

2025: anul aromelor extreme

Anul acesta, Reese’s Peanut Butter Cups domină topul preferințelor, în timp ce jeleurile și bomboanele gumate câștigă teren mai ales în rândul Generațiilor Z și Alfa. Dar pe piață apar și preferințe noi — semn că publicul vrea senzații mai intense.

Tema generală? Arome amplificate și texturi surprinzătoare. Gustul acru extrem e noua monedă a plăcerii, iar dulciurile liofilizate (freeze-dried) – apărute pentru prima dată în anii ’80 – sunt vedetele sezonului.

Branduri clasice precum SweeTarts și Lemonheads lansează versiuni liofilizate, iar Skittles a introdus anul trecut o astfel de gamă, urmată în 2025 de jeleurile picante Gummies Fuego. Ferrara, la rândul său, a dus gama Nerds pe un teritoriu nou, cu bomboanele Nerds Juicy Gummy Clusters – miez moale, umplut cu jeleu, învelit în granule crocante.

De ce această foame de stimulare senzorială?

„Tinerii caută antidoturi la o viață tot mai virtuală, repetitivă și izolată”, explică Jenny Zegler, director al departamentului de food & drink la compania de cercetare Mintel. Colega sa, Kelsey Girard, adaugă: „Într-o lume în care doar derulezi și schimbi clipuri pe ecran, ai nevoie de o aromă care să te oprească brusc. Ceva care să te facă să simți.”

Ciocolata, victima inflației

Vânzările de ciocolată de Halloween au scăzut, iar motivul este simplu: prețurile au explodat. Analizele Circana, firmă care studiază comportamentul de consum, arată că prețul bomboanelor de ciocolată a crescut cu aproape 29% față de sezonul de Halloween anterior.

Pe rețelele sociale, unii americani glumesc că anul acesta „vor ține lumina stinsă”, pentru a evita micii vizitatori costumati. Alții se plâng de „shrinkflation” — fenomenul prin care dulciurile devin mai mici, dar costă la fel sau chiar mai mult.

Cauza principală este cacaoa, al cărei preț s-a dublat între 2023 și 2024, dar și tarifele vamale și inflația generală. Conform sondajelor, aproape 80% dintre cumpărători se așteaptă să plătească mai mult din aceste motive.

„Comparativ cu anul trecut, observăm bomboane de ciocolată mai mici și pungi cu mai puține bucăți”, confirmă Sally Lyons Wyatt, vicepreședinte executiv global la Circana.

Candy corn: simbolul unei Americi divizate

Dacă politica ar fi o bomboană, ar fi, probabil, candy corn — acel triunghi galben-alb-portocaliu pe care unii îl adoră, iar alții îl detestă.

„Există două tabere: cei care o urăsc și cei care o apără cu pasiune. Și dezbaterea se reia în fiecare an pe rețelele sociale”, spune Matt Escalante, vicepreședinte la Brach’s, companie care produce anul acesta peste 10.000 de tone de candy corn.

Produsul a primit recent un nou val de popularitate datorită rețelelor sociale: este ingredientul vedetă în trendul de „candy salad” (amestecuri colorate de bomboane într-un bol), apare în clipuri ASMR și chiar în videoclipuri de „restock aesthetic”. Într-o combinație bizară, unii îl recomandă și lângă brânza Mimolette.

„Sănătosul” intră în scenă — dar timid

Tot mai mulți consumatori caută dulciuri cu mai puțini aditivi și coloranți artificiali, iar influenceri autoproclamați „Make America Healthy Again” publică liste cu „bomboane sigure”.

Deși vânzările generale de jeleuri au crescut cu mai puțin de 2% în 2025, versiunile „better-for-you”, cu mai puțin zahăr și fără coloranți, au explodat — o creștere de 54%, potrivit datelor SPINS.

„Totuși, segmentul rămâne unul de nișă”, spune Girard de la Mintel. „Majoritatea oamenilor nu caută sănătate în punga de Halloween, ci doar plăcere. Dar merită urmărit ce se întâmplă cu coloranții și aromele.”

Dulciurile-surpriză: un risc mic, o bucurie mare

Într-un an plin de incertitudine, americanii par să caute modalități sigure de a trăi un mic thrill – iar bomboanele oferă exact asta.

Companii precum Dots au lansat ediții misterioase, cu toate bomboanele colorate identic, astfel încât nu știi ce gust urmează. Jolly Rancher a introdus gama Trickies Gummies, unde culorile și aromele sunt inversate, iar Sour Punchvinde pachete cu o bomboană „fantomă” ultra-picantă ascunsă printre cele normale.

„Chiar și într-un an în care oamenii sunt atenți la fiecare dolar, dulciurile ciudate prosperă”, spune Sally Lyons Wyatt. „Până la urmă, e vorba doar de o bomboană – o mică plăcere accesibilă, exact genul de lux pe care oamenii și-l permit ca să se simtă bine.”