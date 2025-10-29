Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care i-o provoacă AI

Emma Thompson şi-a exprimat frustrarea faţă de proliferarea tot mai mare a sugestiilor AI în timpul scrisului, transmite News.ro.

În cadrul emisiunii de noapte a lui Stephen Colbert, Thompson, care a câştigat un Oscar pentru adaptarea din 1996 a romanului „Sense and Sensibility”, a vorbit despre „iritarea intensă” pe care i-o provoacă AI.

Strângând pumnii, Thompson i-a spus lui Colbert că, de obicei, scrie scenariile de mână, deoarece crede în „conexiunea dintre creier şi mână”, înainte de a le transfera în aplicaţia de procesare a textelor Microsoft.

„Recent, documentul Word îmi spune constant: «Vrei să rescriu asta pentru tine?», a spus Thompson, referindu-se la sistemul de AI Copilot al Word.

„Aşa că ajung să spun: «Nu am nevoie să rescrii ce tocmai am scris! Vrei să te cari? Cară-te! Sunt atât de enervată»”.

În 2023, la o conferinţă din Cambridge, Thompson a criticat noua etichetare a naraţiunii creative ca „conţinut” şi a afirmat că în timpul scrierii concentrarea pe sinceritatea brută este esenţială pentru eficienţa unui scenariu.

„Ceea ce este autentic, indiferent dacă îţi place sau nu”, a spus ea, „va fi semnificativ pentru cineva. Îţi găseşti publicul fiind complet autentic”.

Încercarea de a produce un scenariu după o formulă, a spus ea, a dus la filme care au avut rezultate nefericite. „Stai acolo şi le priveşti şi te întrebi de ce, la final, te simţi un pic rău”.

Thompson promovează noua serie poliţistă de televiziune „Down Cemetery Road” şi a primit recenzii entuziaste pentru interpretarea sa din filmul recent „The Dead of Winter”, în care joacă rolul unei văduve care încearcă să-i împiedice pe răpitori să-şi atingă scopul.

Hollywoodul ripostează împotriva ascensiunii AI atât în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată a imaginilor, cât şi în scenarizarea şi producţia de filme. În weekend, regizorul Guillermo Del Toro a declarat că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în realizarea filmelor.

„Am 61 de ani”, a spus el, „şi sper să rămân total dezinteresat de utilizarea acesteia până când voi muri… Zilele trecute, cineva mi-a scris un e-mail în care mă întreba: „Care este poziţia ta faţă de AI?” Răspunsul meu a fost foarte scurt. I-am spus: „Aş prefera să mor”.