Fotbal și politică: Sâmbătă, la Bilbao, joacă Țara Bascilor cu Palestina / Toate cele 52 de mii de bilete sunt deja cumpărate

În timpul pauzei de o săptămână pentru meciurile internaționale, nu vor avea loc doar meciuri oficiale, ci și meciuri amicale.

Unul dintre acestea va fi disputat în această seară între Țara Bascilor și Palestina, relatează Corriere della Sera.

Meciul se va juca pe stadionul San Mamés din Bilbao, unde joacă de obicei Athletic Bilbao. Stadionul cu 52.000 de locuri este deja aproape sold out, biletele fiind puse în vânzare de trei săptămâni.

Afluența masivă se datorează nu numai prețurilor accesibile, cuprinse între 20,50 și 31,50 euro, ci și unei anumite apropiere spirituale între basci și palestinieni, în special la nivel politic.

Apeluri la independență și încercări de recunoaștere internațională pentru un eveniment care va fi mai mult decât un simplu meci de fotbal.

Într-un oraș, Bilbao, care recent a luat o poziție clară în favoarea cauzei palestiniene în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Echipa națională a Țării Bascilor, Euskal Selekzioa, nu există nici pentru UEFA, nici pentru FIFA, dar are deja o istorie impresionantă de meciuri jucate: 46, toate amicale, desigur, înainte și după dictatura lui Franco.

Ultimul meci, în martie 2024, a avut loc din nou la San Mamés, cu un egal 1-1 împotriva Uruguayului. Și înainte de asta, echipa națională bască învinsese Costa Rica pe micul stadion din Eibar, în plină pandemie de Covid-19.

În Spania, însă, există diverse „echipe naționale regionale”, printre care se remarcă echipa catalană, care a disputat aproximativ o sută de meciuri și a avut întotdeauna o influență politică semnificativă.

Apoi, există și alte echipe mai improvizate, precum echipele asturiene, galiciene și andaluze.

Echipa bască, pe de altă parte, este o echipă competitivă, formată din jucători născuți în regiunea Euskadi, a cărei capitală este Vitoria, dar al cărei centru se află în Bilbao, și în Navarra, a cărei capitală este Pamplona.

Mai mult teoretic, există „basco-francezii”, născuți în zona din jurul orașelor Bayonne și Biarritz, considerați în limba bască „Iparralde”, „zona nordică”. Cu toate acestea, nu au apărut mulți jucători de acolo, în afară de două vedete precum Didier Deschamps și Bixente Lizarazu, doar cel din urmă participând o dată la un meci amical pentru Euskal Selekzioa.

În La Liga sunt patru echipe basce: Athletic Bilbao, Real Sociedad, Alavés și Osasuna. Și în ultimii ani, echipa națională a Spaniei a recrutat intens din acest rezervor bogat, de la Nico Williams la Mikel Oyarzabal, de la portarul Unai Simon la mijlocașul Mikel Merino, toți jucând roluri cheie în victoria din Campionatul European din 2024.

Palestina a convocat cei mai buni jucători ai săi, care au fost întâmpinați de o mulțime de suporteri la aeroportul din Bilbao.

Unitatea de scop între popoarele basc și palestinian este evidentă, aceea a „două națiuni fără stat”, așa cum au reiterat politicienii locali, în special cei din partidele mai pro-independență, precum EH Bildu.

Cu toate acestea, întreaga comunitate bască se va mobiliza în masă.