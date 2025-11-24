Donează aici. Susține o presă liberă.
Circulația pe DN1 va fi închisă temporar în perioada 24-27 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări, anunță Mediafax.
Consiliul Județean Prahova anunță restricționarea circulației pe DN1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), pentru execuția lucrărilor de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.
Măsura va fi în vigoare din 24 noiembrie 2025, de la ora 10.00, până în 27 noiembrie 2025, la ora 12.00.
Traficul va fi deviat pe rute alternative, diferențiate în funcție de tonaj:
Autovehicule sub 3,5 tone
Centura Ploiești – Stoenești – Ariceștii Rahtivani – Florești – revenire DN1.
Găgeni – Țintea – Băicoi – revenire DN1.
Autovehicule peste 3,5 tone (trafic greu)
DN1A: Ploiești – Văleni – Cheia – Brașov.
Pe durata lucrărilor, accesul riveranilor și al proprietarilor de terenuri va fi permis pe sectorul închis, conform semnalizării temporare.
Circulația va fi reluată în condiții de siguranță după verificările instituțiilor abilitate la finalul perioadei de restricții.
Drum european E60 traversat de calea ferată, fără un pasaj, ca într-o țară in lumea a 3-a