Românii ocupă deja detașat primul loc ca număr de turiști străini în Bulgaria. Aproximativ 900.000 de turiști români au vizitat Bulgaria în 2024, în timp ce numărul turiștilor germani, britanici și alți turiști care soseau anterior cu zboruri charter este în continuă scădere, anunță Radio France Internationale și Actualno, citate de Rador Radio România.
Sezonul estival 2025 a fost descris ca fiind „acceptabil” de către hotelierii bulgari, dar aceștia sunt nemulțumiți când îl compară cu rezultatele de două cifre obținute de alte destinații cu litoral, precum Grecia, Croația, Maroc și Albania. Turismul de masă estival rămâne segmentul predominant, reprezentând aproape 65% din fluxul turistic din Bulgaria. Cu toate acestea, în ultimii ani, profilul turiștilor străini în principalele stațiuni de-a lungul coastei bulgărești s-a schimbat semnificativ.
Statisticile din ultimele sezoane arată că românii reprezintă cel mai mare grup de turiști care vizitează Bulgaria. Numărul turiștilor germani este mai mic de jumătate față de cifrele precedente, depășind ușor 250.000. Acum, cea mai mare piață în ceea ce privește zborurile charter nu este Germania, ci Polonia. Mai mult, comparativ cu anii trecuți, când peste 95% dintre turiștii străini de pe coasta Mării Negre soseau cu avionul, astăzi doar 60% dintre aceștia călătoresc în Bulgaria cu avionul.
Sursa: Actualno/ Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu
Si momentan statul român face tot ce poate să le îngreuneze accesul.
De la campanii de presă cu infricosarea până la inchiderea podurilor pentru „lucrări” in sezon, la blocarea proiectelor de alte poduri peste Dunăre.
Fără această blocare activă din partea statului român 2 milioane de români ar merge in Bulgaria anual!