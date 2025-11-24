Home » Articole » Teatrul Nou anunță că a fost închis de IGSU, deși respecta toate normele de securitate la incendiu: ”Acționați, nu rezistați!” / Amendă de 20.000 de euro 

24 nov. 2025
sursa foto: Facebook / Teatrul Nou
Echipa Teatrului Nou a anunțat, într-o postare pe Facebook de vineri, că își închide activitatea după ce au fost amendați de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu 20.000 de euro.

  • ”În data de 27 octombrie se întegistrează o plângere la ISU împotriva teatrului nostru. Pe data de 19 noiembrie un echipaj ISU își face apariția la teatru. După ce verificăm temeinic teatrul din toate punctele de vedere ale securității la incendiu, se constată că acesta îndeplinește toate normele legale, chiar mai mult de atât, spațiul fiind împrejmuit de pereți falși rezistenți la incendiu, inclusiv tavan. Cu toate astea, restul clădirii nu respectă prevederile legale, ne având detectoare de fum și se dispune sigilarea clădirii. Aici începe partea care ne-a distrus spiritul cu adevărat”, notează reprezentanții Teatrului Nou în postarea de pe Facebook.

Teatrul susține că este singura entitate închisă din clădirea în care funcționa, deși erau singurii care respectau toate normele de securitate la incendiu:

  • ”Repetăm, singurul spațiu închis și amendat din clădire, Teatrul Nou, este singurul spațiu ce respectă toate normele de securitate la incendiu, 2 căi de evacuare, PRAM la zi, extinctoare, semne luminoase, plan de evacuare și așa mai departe. Ăștia suntem noi în acest moment, amendați cu 20000 euro, cu spațiul, unde ne mutasem cu un efort imens acum 1 an jumate, închis și cu spiritul frânt. Un teatru independent, o comunitate, o familie, de artiști independenți care nu pot avea încredere în sistem, unul care nu îi apăra niciodată. Cel mai grav este că nu ne mai miră cele întâmplate”.

Reprezentanții teatrului susțin că toate celelalte activități continuă, deși clădirea nu are detector de fum.

  • ”Deși în contractul nostru de închiriere scrie explicit că am închiriat spațiul într-o clădire industrială, ce nu necesită instalație de detectare a fumului, din cauza faptului că în clădire există și alte spații închiriate (studio de balet, arte marțiale, studio foto, studio yoga și așa mai departe) aceasta își schimbă destinația de la sine, devenind o clădire comercială, ce necesită detectoare. Dar legea românească nu permite închiderea clădirii, clădire doar cu o scară de acces și cu activități cu 30+ copii la etajele superioare, ci permite doar închiderea, cu efect imediat și irevocabil, a spațiului cultural din clădire și amendarea organizatorilor cu o amendă de 20000 de euro”.

Teatrul a mai anunțat și că va restitui spectatorilor care au cumpărat deja bilete la reprezentanțiile care nu vor mai avea loc și au lăsat un cont pentru donații, pentru cei care vor să contribuie la colectarea sumei necesară amenzii, care este redusă la jumătate dacă este plătită în 15 zile:

 

  • Viorel_Minculescu

    Probabil pentru că deși respectă normele este imposibil de obținut autorizația, care este făcuta din proiect imposibil de obținut! Societatea civilă face crize că de ce nu se respectă legea dar legea este făcută imposibil de respectat! Asta nu spune nimeni!

