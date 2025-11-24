Trei industrii, un aliat comun pentru mobilitate: cum a devenit Sprinter infrastructura mobilă a business-urilor din România

Ascultă articolul

Ce au în comun o redacție de lifestyle, o cramă transilvăneană și un restaurant fine dining? Nimic, la prima vedere. Sunt trei lumi, cu ritmuri diferite, cu nevoi specifice și cu presiuni logistice care nu se aseamănă deloc. Cu toate acestea, ele funcționează astăzi cu un ingredient comun, un aliat de mobilitate care a devenit, discret, parte din infrastructura lor zilnică: Mercedes-Benz Sprinter.

Pentru Crama Liliac condusă de Miron Radić, mobilitatea înseamnă transportul strugurilor proaspăt culeși, al vinului îmbuteliat și al echipamentelor între vie, cramă, depozite din țară și restaurante. Și totul într-un vârf de sezon, când eficiența și versatilitatea sunt critice.

Pentru caravana NOUA a lui Alex Petricean, mobilitatea înseamnă mutarea integrală a restaurantelor fine dining NOUA și NOUA B.A.R., cu tot ce implică – de la plite, la veselă, până la decor –, într-un nou oraș, cu păstrarea experienței exclusive. Spațiul, ordinea și organizarea inteligentă au fost elemente esențiale pentru transpunerea aceleiași calități gastronomice la sute de kilometri distanță.

Iar pentru redacția A List Magazine, mobilitatea înseamnă o mișcare continuă: producții foto, decoruri, panouri, evenimente, activări de brand, târguri de fashion și distribuția revistei, totul într-un ritm extrem de rapid și la un nivel glamorous.

Astfel, trei afaceri fără nicio legătură, din industrii care nu seamănă deloc între ele, au ales să integreze în fluxurile de lucru Sprinter și eSprinter.

Toate cele trei business-uri au ajuns la aceeași concluzie: mobilitatea nu mai este doar despre a transporta ceva din punctul A în punctul B, ci despre eficiență, timp câștigat, organizare, fiabilitate, flexibilitate, siguranță și sustenabilitate.

Nu întâmplător, noua generație de Sprinter este proiectată pornind exact de la nevoile clienților comerciali: spațiu generos, arhitectură flexibilă, durabilitate și tehnologie de ultimă generație.

Iar cele trei povești arată cum mobilitatea devine infrastructura invizibilă din spatele oricărui business de succes, iar un autovehicul versatil poate reprezenta soluția la nevoi diferite, prin cinci avantaje cheie oferite.

Sprinter se adaptează industriei. Orice industrie

Atât Crama Liliac, cât și A List Magazine și NOUA au activități complet diferite, dar același tip de nevoie: un autovehicul adaptabil în orice condiții.

Crama Liliac: din vie la cramă și apoi în paharul clienților

Crama Liliac are nevoi sezoniere, cu vârfuri logistice mari, în care transportul de struguri proaspăt culeși trebuie să se realizeze rapid, iar vinul trebuie să ajungă repede pe mesele restaurantelor, în timp ce echipamentele trebuie de asemenea transportate pe distanțe locale, totul într-un într-un ritm intens în sezon și moderat în restul anului. eSprinter s-a integrat natural în aceste activități, cu autonomie suficientă pentru traseele zilnice, încărcare direct la cramă și spațiu pentru peleți.

Caravana NOUA: bucătărie fine dining mutată pe patru roți

Bucătărie profesională, echipamente profesionale de gătit, decor, veselă, instalații, lumini – tot ceea ce înseamnă un pop-up fine dining trebuie să fie transportat, ordonat și protejat. Sprinter a devenit astfel infrastructura mobilă a proiectului, asigurând transportul în siguranță al tuturor componentelor și menținerea ordinii într-un proces complex.

A List Magazine: livrează rapid cele mai noi trenduri din fashion

A List Magazine are ritm intens, ce presupune evenimente, materiale editoriale și vizuale care trebuie să ajungă rapid în locații diferite, uneori în același timp. Echipa editorială și de producție are nevoie de un spațiu încăpător, sigur, rapid și ușor de manevrat pentru materiale grafice, decoruri, panouri, produse și echipamente. Sprinter a devenit „casa mobilă” a echipei.

Astfel, viitorul model este proiectat să se adapteze unor industrii diferite și unor nevoi diferite. Vine cu o varietate mare de versiuni, opțiuni diferite de lungime și ampatamente, mai multe soluții de caroserii, tocmai pentru a răspunde situațiilor diferite din piață.

Spațiul de încărcare și modularitatea, criteriul nr. 1

Indiferent de industrie, spațiul de încărcare și modularitatea sunt alegerile decisive pentru o afacere, iar toate cele trei business-uri confirmă acest lucru.

Crama Liliac are nevoie de spațiu de marfă suficient de înalt pentru paleți, de acces ușor și de compartimentare simplă. eSprinter a oferit exact aceste lucruri esențiale în agricultură și vinificație.

Pentru Caravana NOUA, Sprinter a permis organizarea, ordonarea și transportul echipamentelor pe „sectoare”: zona de bucătărie, zona de echipamente, zona de decor. Acest lucru a redus timpul de lucru și numărul de operațiuni.

Pentru A List Magazine, volumul interior mare a fost decisiv: a permis transportul decorurilor mari și al elementelor materiale pentru evenimente și producții foto.

Viitoarea generație Sprinter este astfel proiectată în numeroase variante, inclusiv pentru conversii complexe (frigorifice, service mobil, transport persoane, atelier etc.), cu accent pe modularitate și personalizare în funcție de industrie. Versatilitatea este un pilon important.

2. Fiabilitate și confort – criterii de nelipsit

„Partener de nădejde” este modul în care Andreea Esca descrie Sprinter-ul precizând „putem conta pe acest autovehicul în orice situație”. A List Magazine avea nevoie în activitate de un autovehicul fiabil, iar Sprinter s-a dovedit a fi astfel; în plus oferă confort și este ușor de condus.

Pentru Alex Petricean, Sprinterul a devenit parte din echipă la drum lung, fiind „un spațiu în care te simți în siguranță și relaxat”, atunci când ai sute de kilometri de parcurs peste tot prin țară.

Crama Liliac afirmă că cel mai mare avantaj este confortul, pentru manevrabilitatea, silențiozitatea și versatilitatea utilizării zilnice, mai ales datorită încărcării bateriei la locație.

Viitorul model va fi astfel echipat, cu accent pe sisteme de asistență, conectivitate permanentă, actualizări software și experiență intuitivă prin MB.OS, toate orientate spre confort și simplitate în utilizare, care maximizează eficiența.

3. Eficiență operațională: timp câștigat, mai puține drumuri, ordine mai bună

Toate cele trei companii confirmă același lucru: Sprinter este încăpător, ordonat, ceea ce înseamnă mai puține drumuri și timp câștigat, ceea ce pentru orice business înseamnă o organizare mai bună și economii de timp și de bani. Iar instrumentele digitale aduc un plus la eficiență, prin serviciile de navigație, serviciile de administrare flotă și de planificare a rutelor.

Pentru caravana NOUA, organizarea pe zone înseamnă încărcare și descărcare eficientă, traseu logistic simplificat, muncă mai ordonată și timp câștigat.

Pentru A List Magazine, autovehiculul este mare și încăpător și reduce numărul de drumuri, lucru esențial în producție media și organizare de evenimente.

Pentru Crama Liliac, eSprinter-ul asigură flux constant între vie, cramă și depozit, integral electric, cu autonomie zilnică suficientă, ceea ce a făcut munca eficientă și rapidă.

Astfel, Sprinter a devenit pentru toate aceste afaceri un partener operațional și digital de nădejde, care eficientizează munca și economisește timp, efort și bani, esențiale pentru orice business.

4. Tranziția către electric este deja posibilă

Experiențele din teren arată că mobilitatea electrică nu mai este doar o promisiune, ci o opțiune practică pentru business-urile din România.

La Crama Liliac, scepticismul inițial privind autonomia s-a risipit rapid. Traseele scurte și repetate dintre vie, cramă și depozit au devenit rutina ideală pentru un autovehicul electric, iar încărcarea direct în incintă a eliminat complet presiunea „încă un drum până la stație”. Astfel, Sprinter a adus costuri reduse, predictibilitate și zero compromisuri în ritmul de lucru.

Această experiență reflectă direcția noii generații de autovehicule comerciale Mercedes-Benz: arhitectura VAN.EA (Van Electric Architecture) – construită de la zero în jurul mobilității electrice, dar cu flexibilitatea necesară pentru tranziții graduale și VAN.CA(Van Combustion Architecture) motoare cu combustie internă, acolo unde operațiunile o cer. Fiecare industrie își poate găsi propriul ritm către electrificare, fără constrângeri și fără pierderi de eficiență.

Sprinter & eSprinter, partenerul perfect pentru nevoi diferite

Crama Liliac, Caravana NOUA și A List Magazine au în comun un singur lucru: depind de mobilitate pentru ca activitatea lor să funcționeze la minut.

Deși provin din domenii diferite – vinificație, gastronomie premium și fashion & lifestyle – toate confirmă aceleași avantaje recurente ale Sprinter: fiabilitate, spațiu generos, eficiență operațională, confort la drum și adaptabilitate.

Această versatilitate explică și de ce Sprinter poate fi alegerea firească nu doar în aceste trei exemple, ci și în alte industrii care au dinamici complet diferite: curierat și logistică urbană, producție media, construcții, servicii tehnice, florării, catering de eveniment, transport medical, retail, service-uri mobile, ateliere de intervenții sau echipe de teren. Oriunde există echipe care se mișcă rapid, echipamente voluminoase sau un ritm intens de livrare, Sprinter se integrează fără efort.

Viitoarea generație este proiectată tocmai pe baza acestor nevoi: arhitectură flexibilă, opțiuni multiple de configurare, tehnologii moderne, conectivitate avansată, autonomie optimizată în varianta electrică și posibilitatea de a alege exact tipul de propulsie potrivit fiecărui flux de lucru.

Sprinter nu mai este doar un autovehicul de transport, ci este infrastructura mobilă în sine, un element central în modul în care business-urile românești produc, creează, distribuie, servesc sau construiesc. De la crame și restaurante, la studiouri foto, echipe editoriale, ateliere mobile, servicii medicale sau companii de construcții, Sprinter devine extensia firească a unei afaceri care are nevoie de flexibilitate și de eficiență în fiecare zi.