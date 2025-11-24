Home » Analize » Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza baloanelor / Acestea transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin

Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza baloanelor / Acestea transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin

24 nov. 2025
190
Sursa foto: Facebook/ Vilnius Airport
UPDATE Ora 11.57: Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat operațiunile luni dimineață, după ce a fost închis temporar de două ori peste noapte din cauza unor baloane care au provocat devierea mai multor zboruri, potrivit Reuters preluată de MEDIAFAX.

Autoritățile aeroportuare au anunțat printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare după ce acesta a fost închis anterior de „semne caracteristice baloanelor care se deplasează spre aeroport”.

Incidentul este cel de-al nouălea de acest fel de la începutul lunii octombrie. Autoritățile lituaniene consideră că aceste incidente sunt provocate de baloane meteorologice folosite în transportul de țigări de contrabandă din Belarus.

Știrea inițială: Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunţat că şi-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, astfel că unele zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe, relatează News.ro, care citează Reuters.

„Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul duminică, pe site-ul său web, adăugând că aeroportul urma să fie redeschis la ora 1:30 a.m. ora locală (23:30 GMT).

Aviaţia europeană a fost afectată în mod repetat de haos în ultimele luni din cauza apariţiei şi incursiunilor dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga şi Bruxelles, iar închiderea aeroportului din Vilnius a fost a noua închidere a capitalei lituaniene de după începutul lunii octombrie.

Lituania susţine că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice care transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin şi îl acuză pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Luna trecută, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidentele cu baloane, dar le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât întreruperile traficului aerian păreau să fi încetat.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o „înşelătorie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei, inaugurând o nouă eră de divizare cu sârmă ghimpată.

