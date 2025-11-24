Home » Articole » Lia Olguţa Vasilescu: Primăria Craiova câștigă aproape dublu față de cât investește în Târgul de Crăciun / „Câştigurile care au intrat în patrimoniul primăriei au fost de trei milioane şi jumătate de euro”

Lia Olguţa Vasilescu: Primăria Craiova câștigă aproape dublu față de cât investește în Târgul de Crăciun / „Câştigurile care au intrat în patrimoniul primăriei au fost de trei milioane şi jumătate de euro”

24 nov. 2025
4128
Lia Olguţa Vasilescu: Primăria Craiova câștigă aproape dublu față de cât investește în Târgul de Crăciun / „Câştigurile care au intrat în patrimoniul primăriei au fost de trei milioane şi jumătate de euro”
Sursa foto: Facebook Lia Olguța Vasilescu
Ascultă articolul

Lia Olguţa Vasilescu susţine că Primăria Craiova câştigă aproape dublu faţă de cât investeşte în Târgul de Crăciun din oraş, ea apreciind că evenimentul aduce industriei HoReCa în jur de zece milioane de euro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Întrebată, duminică seară, la Antena 3, cât costă ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a precizat că nu are un răspuns, dar că anul trecut evenimentul a costat aproximativ două milioane de lei, iar câştigul a fost aproape dublu.

”A fost în jur de două milioane de lei cât a plătit Primăria, iar câştigurile care au intrat în patrimoniul nostru al primăriei au fost de trei milioane şi jumătate. Şi de 10 milioane de euro în industria HoReCa, bani care au rămas în oraş. Adică noi am câştigat din taxa pe care o luăm de la hotelieri, din locurile de parcare, din chioşcurile care sunt pe domeniul public unde s-a făcut vânzare, deci am scos dublu faţă de cât am investit noi ca primărie. Iar industria HoReCa a prosperat, a fost o afacere de 10 milioane de euro care a rămas bineînţeles până la urmă tot în Craiova”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a explicat că în acest an în Craiova este mai suportabil traficul, pentru că toate maşinile care vin de la Bucureşti opresc în parcarea de la aeroport, apoi oamenii sunt aduşi la târg cu autobuzele.

Întrebată dacă Primăria Craiova plăteşte pentru promovarea Târgului de Crăciun în presa internaţională, primarul Olguţa Vasilescu a spus că municipalitatea achită doar o taxă anuală de 30.000 de euro pentru site-ul European Best Destinations.

Articolul continuă mai jos

”Taxa nu ne asigură însă un loc între târgurile favorite, pentru că sunt multe oraşe din România care se promovează cu aceeaşi sumă de bani”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în 14 noiembrie şi poate fi vizitat până în 4 ianuarie.

Comentarii

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”