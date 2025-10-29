Organizația umanitară „Medici fără frontiere” trebuie să părăsească Libia în câteva zile / Guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor organizaţii neguvernamentale internaţionale

Autorităţile libiene de la Tripoli au ordonat organizaţiei umanitare Medecins Sans Frontieres (Medici fără frontiere, MSF) să părăsească Libia înainte de 9 noiembrie, informează miercuri dpa, citând un comunicat al MSF, transmite Agerpres.

„Nu s-a prezentat niciun motiv care să explice expulzarea noastră, iar procedura rămâne neclară”, arată documentul.

„Regretăm profund aceată decizie a ministerului de externe şi suntem preocupaţi de consecinţele pentru sănătatea persoanelor cărora le acordăm asistenţă”, a declarat Steve Purbrick, şeful programelor MSF din Libia.

Anul acesta, guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor organizaţii neguvernamentale internaţionale, inclusiv cel al MSF, sub acuzaţia că structurile respective sunt implicate în „activităţi care ameninţă securitatea statului” prin asistenţa acordată migranţilor ilegali dispuşi să se stabilească în Libia.

MSF a fost înştiinţată din martie că trebuie să îşi suspende activitatea după ce i-a fost închis sediul şi i-au fost interogaţi mai mulţi angajaţi.

Purbrick a arătat că MSF poate juca şi un rol de sprijin pentru sistemul libian de sănătate publică şi poate asigura accesul la servicii medicale pentru refugiaţii şi migranţii „excluşi de la îngrijiri şi expuşi la detenţie arbitrară şi la violenţele grave din ţară”.

Libia este una din ţările tranzitate cel mai frecvent de migranţi în drum spre Europa. Guvernul de la Tripoli, din vest, controlează doar o parte din teritoriul naţional, divizat între două administraţii rivale după răsturnarea de la putere a fostului dictator Moammar Gaddafi în 2011.