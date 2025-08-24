G4Media.ro
Libia pregăteşte un forum al energiei, împreună cu SUA, pentru a impulsiona investiţiile

Libia pregăteşte un forum pe teme de energie, împreună cu SUA, pentru a impulsiona investiţiile în sectorul hidrocarburilor din nordul Africii, a anunţat, duminică, compania libiană de stat – NOC, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Compania naţională de hidrocarburi a prezentat evenimentul drept „primul forum Libiano-American al Energiei”, care va fi organizat împreună cu corporaţia ‘Freedom First’, o companie specializată în proiecte de energie pe pieţe emergente.

Forumul, care nu are încă data fixată, are ca obiectiv „consolidarea relaţiilor bilaterale” între cele două ţări, „extinderea domeniului de aplicare a cooperării şi a investiţiilor în sectorul de petrol şi gaze” şi colaborarea în schimbul de experienţă şi cunoştinţe tehnice, a explicat NOC.

Libia este unul dintre cei mai mari producători de petrol din Africa, cu peste 1,3 milioane barili pe zi, şi preconizează să ajungă la două milioane barili pe zi în următorii trei ani, după cum a anunţat compania de stat la începutul acestui an.

