Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

ONU va reduce cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii din lipsă de fonduri / Finanțarea din partea Statelor Unite rămâne incertă

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) va reduce în lunile următoare cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii în nouă operaţiuni în întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri, au anunţat miercuri oficiali ai ONU, în timp ce viitoarele finanţări din partea SUA rămân incerte, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„În total, va trebui să repatriem circa 25% din totalul forţelor noastre de menţinere a păcii şi de poliţie, precum şi echipamentul lor, şi un mare număr de personal civil aflat în misiune va fi de asemenea afectat”, a spus un oficial de rang înalt al ONU, făcând aceste declaraţii sub rezerva anonimatului.

Aceasta va însemna între 13.000 şi 14.000 de militari şi poliţişti, potrivit oficialului.

Washingtonul este „cel mai mare contributor al ONU pentru menţinerea păcii”, asigurând peste 26% din fonduri, fiind urmat de China, cu aproape 24%. Aceste plăţi nu sunt unele voluntare.

SUA aveau deja restanţe de 1,5 miliarde de dolari înainte de începerea noului an financiar, la 1 iulie, potrivit unui alt oficial al ONU. De asemenea, Washingtonul datorează acum o sumă suplimentară de 1,3 miliarde, ceea ce ridică factura sa restantă la peste 2,8 miliarde de dolari.

SUA au anunţat recent ONU că vor efectua în curând o plată de 680 de milioane de dolari. Misiunea SUA la ONU nu a răspuns deocamdată unei solicitări pentru comentarii, informează Reuters.

În august, preşedintele american Donald Trump a anulat în mod unilateral circa 800 de milioane de dolari din fondurile alocate pentru menţinerea păcii în 2024 şi 2025, potrivit unui mesaj al administraţiei Trump către Congres.

Biroul pentru Buget al Casei Albe a propus de asemenea eliminarea finanţării pentru misiunile ONU de menţinere a păcii în 2026, invocând eşecuri în operaţiunile din Mali, Liban şi Republica Democrată Congo.

Operaţiunile de menţinere a păcii care vor fi afectate sunt cele din Sudanul de Sud, Republica Democrată Congo, Liban, Kosovo, Cipru, Republica Centrafricană, Sahara Occidentală, zona demilitarizată din Înălţimile Golan dintre Israel şi Siria, precum şi misiunea din Abyei, o zonă administrativă condusă în comun de Sudanul de Sud şi Sudan.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, caută de asemenea, pe scară mai largă, modalităţi pentru a îmbunătăţi eficienţa şi a reduce costurile, în timp ce organizaţia împlineşte anul acesta 80 de ani pe fondul unei crize de numerar.

