Djokovic s-a calificat în penultimul act la Shanghai. Este a 80-a sa semifinală de turneu ATP Masters 1000 / Recorduri stabilite de sârb

Sârbul Novak Djokovici nu a avut o misiune uşoară la Rolex Shanghai Masters 2025, dar sârbul rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu la competiţia ATP Masters 1000. Fostul lider ATP l-a învins joi pe Zizou Bergs, scor 6-3, 7-5, şi şi-a asigurat locul în semifinale. Cu această victorie, sârbul în vârstă de 38 de ani a devenit cel mai în vârstă semifinalist din istoria Masters 1000, transmite News.ro.

Djokovici, care a suferit din cauza unei probleme la picior şi a epuizării provocate de căldura din Shanghai în timpul victoriei din turul patru împotriva lui Jaume Munar, a avut din nou probleme fizice în primul set împotriva lui Bergs. Cu toate acestea, el a trecut peste ceea ce părea a fi o problemă la piciorul stâng şi a avansat în semifinalele unui turneu Masters 1000 pentru a 80-a oară, un record.

„Sincer să fiu, încercam doar să rămân în viaţă pe teren”, a reflectat Djokovici după prima sa confruntare cu Bergs, în vârstă de 26 de ani. „A fost prima mea dispută cu Bergs. E un tip grozav. Evident, are o mare putere în jocul său. Uneori, am încercat doar să joc o minge în plus pe teren şi să-l fac să rateze mingea, şi asta s-a întâmplat. Ar fi trebuit să închid meciul la 5-4. El a jucat bine, iar eu am fost din nou puţin prea pasiv. Condiţiile sunt foarte dificile în aceste zile pentru toţi jucătorii, iar eu am încercat doar să rămân în viaţă pe teren. Mă bucur că am depăşit acest obstacol. ”

Djokovici se află acum la două victorii distanţă de a-şi extinde recordul la 41 de titluri Masters 1000.