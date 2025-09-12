Italia şi Turcia au semnat un acord pentru combaterea migraţiei ilegale, în special dinspre Libia

Miniştrii de externe italian şi turc au semnat joi un acord ce prevede o colaborare întărită pentru combaterea migraţiei ilegale, în special provenită din Libia, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Antonio Tajani şi omologul său turc Hakan Fidan au semnat un „document operaţional” ce prevede întărirea colaborării între paza de coastă italiană şi cea turcă pentru combaterea „traficului de fiinţe umane” şi „crimei organizate transnaţionale”, a declarat şeful diplomaţiei italiene într-un briefing comun.

„Aceasta se va dovedi foarte util în Libia, în special pentru a împiedica plecările” de migranţi clandestini, a declarat Tajani. „Lucrăm împreună la formarea de forţe de ordine pentru destructurarea reţelelor criminale în Mediterana”, a adăugat el.

La rândul său, Fidan s-a declarat hotărât să întărească „parteneriatul strategic” între Italia şi Turcia, şi a insistat asupra necesităţii de a conlucra la un proces politic în Libia şi de a garanta „stabilitatea” acestei ţări.

„Ţările noastre două au un interes în stabilitatea Libiei”, a subliniat şi omologul său italian.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a găzduit la începutul lui august la Istanbul un mini-summit cu şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi premierul libian Abdelhamid Dbeiba asupra migraţiilor şi stabilităţii în Libia.

Libia rămâne o ţară de plecare pentru numeroşi migranţi africani care încearcă să ajungă în Europa acostând în principal pe coastele elene sau italiene.

Uniunea Europeană a semnat în 2016 un acord cu Turcia pentru combaterea imigraţiei ilegale.