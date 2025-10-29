Şapte slovaci şi trei unguri, puşi sub acuzare în urma unei ample operaţiuni antidrog internaţionale / Cazul este legat de o captură de cocaină în valoare de peste 175 milioane de dolari în Republica Dominicană

Zece persoane – şapte cetăţeni slovaci şi trei cetăţeni ungari – au fost puse sub acuzare de Unitatea antidrog din Slovacia, în cadrul operaţiunii internaţionale Linea, a anunţat miercuri conducerea poliţiei slovace, transmite TASR, conform Agerpres.

Cazul este legat de o captură de cocaină în valoare de peste 175 milioane de dolari în Republica Dominicană anul trecut.

O amplă operaţiune de poliţie s-a desfăşurat pe 21 octombrie în Slovacia, Ungaria, Spania şi Germania, la care au participat 450 de poliţişti slovaci.

‘În total, au fost reţinute 22 de persoane şi au fost întreprinse 42 de raiduri, care au inclus percheziţii de locuinţe şi inspecţii la alte clădiri şi terenuri’, a declarat Ondrej Sallai, şeful Departamentului antidrog. În Slovacia au fost percheziţionate nouă locuinţe şi alte 22 de imobile.

Un anchetator al Unităţii antidrog a formulat acuzaţii pentru producere neautorizată şi trafic de substanţe narcotice şi psihotrope, precum şi pentru constituire, orchestrare şi susţinere a unei grupări infracţionale.

Potrivit lui Sallai, liderul grupării, un cetăţean ungar, a fost arestat în Germania în urma cooperării internaţionale a şase forţe de poliţie.

Şase dintre acuzaţi se află în custodia autorităţilor, iar ceilalţi urmează să fie extrădaţi din străinătate.

În timpul operaţiunii, poliţia a descoperit de asemenea o fabrică ilegală de ţigarete la Nove Mesto nad Vahom. Au fost confiscate 3,5 milioane de ţigarete, 75.000 de pachete de ţigarete şi 14-15 tone de tutun. Şapte ucraineni au fost reţinuţi în legătură cu acest caz, care a fost preluat de Biroul antifraudă al administraţiei fiscale.

‘Forţele de poliţie sunt puternic angajate în combatarea infracţiunilor legate de droguri, care au impact grav asupra societăţii, pun în pericol sănătatea publică şi afectează negativ sentimentul de siguranţă’ publică, a declarat şefa poliţiei, Jana Maskarova.

Unitatea naţională antidrog a întreprins în ultimul an 30 de operaţiuni încheiate cu succes, a indicat ea.