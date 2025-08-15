Poliţiştii români au prins doi traficanți care transportau peste 66 de kilograme de cocaină, ascunsă într-o autorulotă/ Valoarea pe piaţa neagră – 3,5 milioane de euro

Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a fost localizată în judeţul Sibiu. În autovehiculul care urma să transporte drogurile în ţări din Europa de Vest pe ruta balcanică tranzitând România erau doi cetăţeni sârbi – un bărbat şi o femeie – care au fost reţinuţi şi, ulterior, arestaţi preventiv pentru trafic internaţional de droguri de mare risc, transmite News.ro.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii Structurii Centrale a DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unor persoane bănuite de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic de droguri de mare risc.

Astfel, la data de 12 august 2025, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog au documentat activitatea unor persoane care efectuau transporturi de cocaină cu autorulote, către ţări din Europa de Vest, utilizând ruta balcanică ce tranzitează România.

În urma verificărilor, poliţiştii au reuşit localizarea unei autorulote, în judeţul Sibiu, în care se aflau doi cetăţeni sârbi, un bărbat şi o femeie, de 37 şi 46 de ani, iar, în urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete, ce conţineau, în total, 66,5 kilograme de cocaină.

Potrivit DIICOT, cocaina, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii.

Rulota ar fi tranzitat graniţa Bulgaria-România prin punctul Giurgiu, precizează anchetatorii.

Miercuri, cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore de către procurorul DIICOT, iar joi Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a acestora.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor S.C.C.O. Giurgiu şi Biroului Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva din cadrul Poliţiei Române.