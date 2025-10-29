Idea Lab: soluții reale pentru campanii eficiente (Parteneriat)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Companiile care vor să-și îmbunătățească campaniile de promovare sunt așteptate gratuit la Idea Lab, pe 11 noiembrie, la Terra Events Hall, în cadrul Brand Power Summit 2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ziua de astăzi, brandurile se confruntă cu provocări tot mai mari în promovare. Consumatorii sunt atenți atât la preț, cât și la mesajele brandurilor, iar competiția pentru atenție este mai intensă ca oricând. Deși există tot mai multe canale de comunicare, acestea aduc și provocări noi: de la coerența mesajului până la alegerea celor mai eficiente tactici.

În plus, ne aflăm în cel mai aglomerat sezon al anului, când toate brandurile comunică masiv și încearcă să profite de ultimele oportunități de vânzare. În acest context, sesiunea specială Idea Lab vine în sprijinul firmelor, antreprenorilor și consultanților care vor să-și clarifice direcția, să-și rafineze strategiile și să obțină rezultate vizibile în marketing și comunicare.

Participanții la Idea Lab vor afla direct de la specialiști cum să construiască campanii relevante, să folosească eficient bugetele și să comunice mai coerent cu publicul lor. Printre vorbitorii confirmați se numără Bogdan Naumovici (Managing Partner, 23 Communication Ideas), Valentina Vesler (Head of PR & Communication, AQUA Carpatica), Monica Jitariuc (Communication Consultant & Trainer), Răzvan Mățășel (Head of Strategy, Publicis Groupe) și Mugur Pătrașcu (Partner, Sunshine The Agency), profesioniști cu o vastă experiență în strategie de brand, comunicare digitală și marketing integrat.

Cei interesați pot solicita gratuit o invitație, completând formularul disponibil pe www.brandpower.ro/idealab.

Idea Lab este o sesiune specială din cadrul Brand Power Summit 2025, conferință dedicată comunității de business, comunicare și marketing. Brand Power este spațiul în care strategiile se reinventează, ideile prind contur, iar tendințele capătă sens. Evenimentul aduce perspective curajoase și soluții concrete pentru brandurile care vor să comunice relevant și autentic într-o piață tot mai zgomotoasă.

Pentru participarea la intregul Brand Power Summit 2025, inscrierile se pot face la un pret special, folosind codul BP25, in pagina www.brandpower.ro/participare/#up.

Detalii despre vorbitorii invitați și agenda evenimentului sunt disponibile pe www.brandpower.ro.

Brand Power Summit 2025 este organizat de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, cu sprijinul AQUA Carpartica, UniCredit Bank, CyberEvent și Tchibo.