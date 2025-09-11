Rusia va organiza alegeri locale şi regionale în pofida atacurilor cu drone din partea Ucrainei

Preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ela Pamfilova, a asigurat joi că vor fi organizate alegeri locale şi regionale între 12 şi 14 septembrie, în pofida „condiţiilor de război”, informează agenția de știri EFE.

„Lucrăm în condiţii de atacuri cibernetice şi război fără precedent, care au loc nu doar direct pe fronturile de luptă, ci şi pe fronturile electorale, informative şi psihologice. Prin urmare, este necesar să contăm pe măsuri de securitate prin metode tradiţionale de organizare a votului”, a explicat Pamfilova într-o conferinţă de presă, citată de agenţia TASS.

Astfel, ea a clarificat că, în faţa atacurilor forţelor armate ale Ucrainei, în regiunile de frontieră au fost amenajate 6.589 de centre alternative de vot pentru a garanta că cetăţenii din opt regiuni ruse pot vota în siguranţă. Este vorba de Krasnodar, Belgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Voronej, oraşul Sevastopol şi peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, transmite Agerpres.

Pamfilova a insistat că nu vor abandona „elementele tradiţionale” ale alegerilor „dacă este necesar, chiar şi în condiţii de izolare, fără electricitate, comunicare sau internet”.

Alegerile vor începe vineri şi vor dura până duminică în 81 de regiuni ale Federaţiei Ruse.

Pe lângă alegerile municipale anuale, vor fi aleşi în mod direct guvernatorii din 20 de regiuni, iar într-una guvernatorul va fi ales de adunarea relevantă.

Regiunile din sudul Rusiei, în special cele care se învecinează cu Ucraina, sunt supuse atacurilor zilnice ale dronelor ucrainene, ce vizează, în principal, să neutralizeze capacitatea de producţie energetică ce alimentează maşina de război a Rusiei, dar care au provocat, de asemenea, victime în rândul populaţiei civile.